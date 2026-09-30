Старт в автопроме: 10 причин стать частью команды АГР
Предприятие, которое три года назад перезапустило бывшую площадку Volkswagen, второй год подряд получает одну из самых значимых региональных наград «Работодатель года». Разбираемся, из чего складывается эта победа.
Сегодня АГР – это компания с историей и большим опытом в автомобильной отрасли, один из наиболее современных и роботизированных заводов в Калужской области. Премия «Работодатель года» — заслуженная награда и подтверждение продуктивной работы всего коллектива.
Но наши читатели, голосуя за АГР, оценивали не только производственные показатели. Главный критерий — отношение к людям. И здесь у калужской площадки АГР Холдинга немало козырей.
1. Статус и передовые технологии
Сегодня АГР не просто следует мировым трендам, а сам их внедряет. Здесь работают на передовом оборудовании. Это место, где инженерная мысль превращается в реальный автомобиль, который каждый день сходит с конвейера. И ты видишь результат своего труда.
2. График, в котором есть время на жизнь
Три смены и круглосуточный ритм — это прошлый век. С сентября здесь перешли на удобный 11-часовой график, и теперь на АГР всего две смены: дневная и ночная.
Что это значит на практике? Вместо 21-22 смен в месяц теперь в среднем 15. Вы экономите на дороге около 6-7 поездок в месяц, а в год это около 80 поездок, которые вы можете провести с семьей, а не в транспорте по пути на работу.
А главное — такой график предусматривает 5 выходных подряд раз в три недели. Это можно назвать «мини-отпуском», который можно провести с близкими, уделить время делам, хобби или просто выспаться. Здесь понимают, что у сотрудника должна быть жизнь за пределами завода.
3. Идеальный трамплин для молодежи
Компания активно сотрудничает с вузами и колледжами области. Условия для молодежи действительно хорошие:
- Бессрочный трудовой договор с первого дня.
- Трудоустройство в штат — никаких серых схем.
- Специальный договор с колледжем на индивидуальный план обучения, чтобы совмещать работу и учебу.
- Достойная зарплата, как и у всех остальных сотрудников.
- Полный соцпакет.
И, конечно, предусмотрена система наставничества — возможность учиться у тех, кто не первое десятилетие в автопроме. Есть замечательные примеры, когда молодые люди менее чем за полгода прошли путь от новичков до уверенных специалистов. И это реальность, а не обещания.
4. Не нужно ждать годами повышения
Амбициозных людей привлекает масштаб: АГР в Калуге — часть холдинга с более чем 15 000 сотрудников и 3 производственными площадками.
Поскольку калужский завод активно развивается, у сотрудников есть возможность расти вместе с предприятием. Многие специалисты быстро поднимаются по карьерной лестнице, проявляя профессиональные и личностные качества. Здесь не нужно ждать годами повышения — инициатива и результат замечаются.
5. Женщины в автопроме – реальность
Считается, что автопром — сугубо мужское дело. Но на заводе АГР Холдинга в Калуге работает много девушек. Как ни странно, но довольно большое количество женщин интересуется производством автомобилей. На АГР в первую очередь они ценят стабильность, условия труда и коллектив.
Женщины заняты как в офисных подразделениях: департамент персонала, финансовый департамент, закупки, новые проекты, так и на производственной линии: в сборочном производстве, за рулем автопогрузчика, в лакокрасочном цехе, на моторном производстве. Они отлично справляются и выдерживают заводской ритм.
Сейчас открыты вакансии на сборочную линию, в лакокрасочный цех и в моторное производство — здесь будут рады представительницам прекрасного пола.
6. Забота о комфорте
На АГР комфорт для сотрудников чувствуется во всем:
- Корпоративный транспорт: 40 маршрутов с охватом до 150 км. Важно, чтобы сотрудник ехал на работу в тепле, а не добирался на перекладных с несколькими пересадками. Вы садитесь в фирменный автобус у дома и выходите прямо у проходной.
- Питание: горячие обеды в заводской столовой — вкусно и сытно.
- Здоровье: полис ДМС и страхование жизни — потому что ваше здоровье важнее всего.
- Дополнительные бонусы: подарки к праздникам, скидки на приобретение автомобилей холдинга и многое другое.
7. Безопасность — главный приоритет
Каждый новичок получает качественную спецодежду, полный комплект средств индивидуальной защиты (СИЗ), проходит вводные и регулярные инструктажи по технике безопасности.
На заводе работает крупный отдел Охраны труда, где каждый специалист — профессионал и лично отвечает за безопасность. Здесь создают среду, в которой вы уверены в своей защищенности.
8. Продуманная адаптация: вас не бросят в первый день
На АГР понимают, что первые дни на новом месте — это всегда волнительно. Поэтому здесь делают всё, чтобы новичок чувствовал себя спокойно и уверенно.
В первый день его встречают и помогают с оформлением. Потом он проходит программу «Старт Ап» — это знакомство с заводом, обучение по правилам безопасности и внутренние инструктажи.
Во второй день новичка ждут в обучающем центре. Там его готовят к профессии. Опытные сотрудники покажут, как правильно действовать на линии, научат пользоваться инструментом и объяснят специфику каждого участка. Вы не остаётесь один на один с новыми задачами — рядом всегда есть наставник, который поможет и подскажет.
9. Яркая корпоративная жизнь и спорт
На предприятии есть своя футбольная команда. В этом году состоялся первый чемпионат среди команд АГР Холдинга. Благодаря своему профессионализму, слаженной работе и боевому духу команда Калуги заняла первое место! Соревнования проходили в Санкт-Петербурге, где находятся другие производственные площадки АГР. Это событие привлекло большое количество болельщиков и подарило людям массу положительных эмоций.
Кроме футбола, на АГР развивается волейбол, организуются поездки от профсоюза, проводятся корпоративные мероприятия. Здесь создают пространство, где можно не только работать, но и жить полноценной жизнью в кругу коллег, которые со временем становятся друзьями.
10. Открытость и расширение горизонтов
Компания расширяет географию сотрудничества со студентами. Недавно на экскурсию приезжали студенты из Орла. Ребятам показали производство, рассказали о вакансиях и ждут их на практику и дальнейшую работу. АГР открыт для талантов из разных регионов и всегда рад новым людям.
Впереди у АГР много планов и новых проектов. Присоединяйся к дружной команде: здесь карьера набирает скорость!
Актуальные вакансии и контакты отдела персонала на сайте и в группе в ВК.
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8 (4842) 77–47–47, 8–920–099–11–11.
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