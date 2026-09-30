Калужане пробуют авторский кофе на органическом молоке

В нашем городе впервые стартовал кофейный органический фестиваль от «ЭкоНивы».

Капучино, латте или что-то необычное?

Открытие фестиваля прошло в Инновационном культурном центре. Уже с утра здесь стали собираться гости. Организатором мероприятия выступила компания «ЭкоНива» — лидер* по производству сырого молока в России и один из первопроходцев в развитии органического сельского хозяйства в стране.

На протяжении нескольких недель жители и гости Калуги смогут попробовать авторский кофе — от классического капучино до необычных сочетаний. Кофейни-участники фестиваля разработали интересные варианты на органическом молоке «ЭкоНива Organic». За напиток из специального меню полагается наклейка. Ещё наклейки можно получить при покупке молока «ЭкоНива Organic» в фирменных магазинах компании. Собрав 5 наклеек, участники фестиваля могут обменять их на фирменные подарки.

Осознанный выбор

Гостей на мероприятии сразу встретил приветственный стакан органического молока. И это было правильное начало: молоко оказалось плотным, с мягким сливочным вкусом. В нём естественный процент жирности — от 3,3 до 6, а также высокое содержание натурального молочного белка — не менее 3,2 г на 100 г продукта. Такое молоко хочется пить не спеша. Кто-то пробовал и сразу шёл за вторым стаканом, кто-то останавливался, чтобы рассмотреть упаковку и увидеть на ней знаки ORGANIC и Euro Leaf, которые подтверждают органический статус продукта.

Бренд-директор «ЭкоНивы» Екатерина ДЮРР отметила осознанный подход аудитории:

— Люди, причастные к теме органики, вдумчиво относятся к своему рациону и образу жизни, — сказала она на открытии. — Фестиваль посвящён тому, чтобы жители города как можно ближе познакомились с органическим молоком и знали, где взять такие продукты. Когда люди начинают пробовать, делиться впечатлениями и отличать честный продукт на полке, рынок растёт. Это даёт импульс к развитию направления в целом, привлекая новых производителей.

«Органика — это про честность»

Уютно расположившись в амфитеатре, гости слушали экспертов, которые рассказывали, что такое органические продукты и в чём их ценность для человека и природы.

— Компания «ЭкоНива» была основана в 1994 году и изначально занималась органическим земледелием, — напомнила менеджер по развитию бренда «ЭкоНива» Анастасия ЯРМАНОВА. — Органическое направление исторически занимает особое место в работе нашей компании и работает по специальным требованиям органического производства и сертификации. Принцип «от поля до прилавка» относится к производственной модели бренда в целом: сначала мы подготавливаем поля, чтобы получить качественные культуры для кормов, следим за здоровьем коров, бережно получаем молоко и только потом приступаем к переработке молочного сырья. На данный момент мы являемся лидером в России по общему надою: в сутки получаем 4 тыс. тонн сырого молока. У нас 42 молочных комплекса, включая строящиеся, в 13 регионах России. Три основных региона — Калужская, Воронежская и Новосибирская области, где находятся наиболее крупные наши предприятия. Но органическое направление сосредоточено только на одном комплексе, который расположен в Калужской области. Формат кофейного фестиваля мы выбрали, потому что чашка капучино или латте — это ежедневный ритуал для многих. Молоко гармонично сочетается с кофе, раскрывает вкусовые особенности зерна. Бариста города приготовили интересные напитки, в которых даже чувствуется отсылка к природе, полям и зелени.

«Инвестиция в будущее»

Путь органического молока начинается на ферме «Савинская Нива» в Мосальском районе. Животные содержатся в просторных условиях, а с мая по октябрь находятся на вольном выпасе. Пастбища разделены на небольшие участки: коровы несколько дней пасутся на одном, затем переходят на следующий, чтобы трава успевала восстановиться. Такой подход сохраняет плодородие почвы. Корма для коров выращивают в соответствии с принципами органического земледелия: без применения химикатов, синтетических удобрений и ГМО. Переработка органического молока происходит на заводе «МосМедыньагропром», где действует строгое разделение потоков. Переработка органического молока отделена во времени от производства обычной продукции, а оборудование перед запуском проходит предусмотренную технологией мойку и подготовку.

В линейке «ЭкоНива Organic» два вида молока — пастеризованное и ультрапастеризованное. В последнем варианте при термической обработке молоко нагревается до 140 градусов всего на четыре секунды и сразу охлаждается, что позволяет сохранить витамины и полезные микроэлементы.

— Органический продукт — это тот, в котором в качестве основного ингредиента выступает честность, — такое определение дала руководитель отдела органического животноводства агрохолдинга «ЭкоНива» Каролина ВАСИЛЬЕВА. — Это гарантия того, что вы приобретаете именно то, что собираетесь приобрести. Всё начинается с почвы: мы не используем агрохимию, соблюдаем севооборот. Это возвращает на поля птиц и насекомых, восстанавливает природный баланс. Для человека органика — это инвестиция в будущее. Наши коровы много времени проводят под открытым небом, что естественным образом повышает уровень витамина D в молоке, которого нам так не хватает. И это ежедневная забота о здоровье.

Каролина также напомнила о полной прозрачности производства. Продукт фасуется в многослойную картонную упаковку по принципу «1 честный литр». На каждой упаковке органического молока присутствует QR-код, ведущий в реестр сертифицированных производителей. Покупатель может лично убедиться, что продукт прошёл все необходимые инспекции.

Статус органического молока «ЭкоНива Organic» подтверждается двумя знаками: российским ORGANIC и европейским Euro Leaf. В рамках сертификации аудит охватывает весь процесс органического производства — от растениеводства и содержания животных до переработки и выпуска готовой продукции.

Мода или необходимость?

В перерывах между выступлениями экспертов гости дегустировали кофе с органическим молоком. А завершился первый фестивальный день открытым диалогом о развитии органического направления в России. Эксперты сошлись во мнении, что нас ждёт глобальный сдвиг в потребительской культуре. Пока производителей органики не так много. Директор департамента развития органической и «зелёной» продукции Роскачества Владимир УВАЙДОВ поделился статистикой: в России зарегистрировано 265 производителей органической продукции. В Калужской области их девять, и это шестой результат по стране. При этом восемь из них связаны с органическим животноводством.

Сейчас «ЭкоНива» задаёт тренды. Органическая продукция — это забота о природе, так как при производстве уделяется особое внимание к плодородию почв и биоразнообразию. Также продукция должна соответствовать строгим требованиям к растениеводству и животноводству и иметь необходимую сертификацию. А рост потребительского интереса к знакам и органическому продукту может стимулировать развитие данного направления. Так органическая продукция постепенно становится все более заметной частью потребительской культуры.

Уже в первый день фестиваля организаторы получили множество тёплых отзывов от гостей, которые открыли для себя новые вкусовые сочетания в привычном утреннем кофе.

В Воронеже, где проект стартовал ранее, уже просят сделать событие более масштабным. Калужская команда надеется, что местный фестиваль станет традицией, а регион укрепит статус одного из главных центров органического сельского хозяйства в России.

Узнать подробнее о фестивале, а также о кофейнях-участниках можно на сайте: https://www.ekoniva-moloko.com/organic?utm_source=kofeyni&utm_campaign=organik_festival

* По валовому надою в России в 2025 году в соответствии с рейтингом Национального союза производителей молока, Milknews и Streda Consulting «Топ-30 производителей молока по валовому надою в 2025 году».