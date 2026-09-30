Autorepar™. Под новым именем — старое доброе качество

Репортаж с подъёмников и стеллажей: как бренду запчастей и аксессуаров Autorepar™ удается держать марку долгие годы

Когда западные бренды массово уходили из России, многие автовладельцы готовились к худшему: дефицит запчастей, рост цен, сомнительный Китай вместо проверенной Европы. Но история калужского сервиса «Евроавтоклуб» доказала — иногда смена вывески не означает смену правил игры. Корреспондент «КП» провёл день в боксах автосервиса и узнал, почему сотни калужан продолжают доверять мастерам свои машины даже после ребрендинга.

От журналиста до владельца сервиса: путь через экспертность

Руководитель и собственник автосервиса Роман Гуляев встречает нас в просторном боксе, где на подъёмнике замерла серая «Шкода». Пахнет свежим маслом и чистотой — ни следа въевшейся гаражной копоти. Роман Гуляев — человек с необычной для автобизнеса биографией: по образованию журналист, с 2003 года пишет про автомобили, а с 2012-го обучает мастеров-приёмщиков и руководителей сервисов.

— Много писал, много общался, докапывался до самой глубины, — рассказывает Роман, — Проводил конференции, консультировал. А потом понял: сообщество владельцев автосервисов не воспринимает советы со стороны. Нужно было доказать, что ты свой. Поэтому я и открыл этот бизнес.

Выбор пал на франшизу Eurorepar — одну из крупнейших международных сетей техцентров, рождённую концерном Stellantis (Peugeot и Citroёn). В 2024 году Роман Гуляев открыл в Калуге первый авторизованный сервис сети на Карла Либкнехта. А недавно получил право ещё на одну точку — компактную станцию «Масло и фильтр» на Грабцевском шоссе, 35.

Не Euro, а Auto: что изменилось после санкций

Весной 2022-го мир автомобилистов содрогнулся: многие автомобильные бренды ушли, заводы встали, дилеры закрылись. Но компания ООО «Пежо Ситроен Рус», под управлением которой работал бренд Eurorepar, осталась. Правда, сменила фокус: теперь не продажа машин, а послепродажное обслуживание.

В 2024 году на российском рынке появился новый бренд — Autorepar™.

Название изменилось, но суть осталась прежней.

— Autorepar™ — это преемник Eurorepar, — объясняет Роман, — Двадцать лет опыта, те же стандарты качества, те же процессы контроля. Просто теперь это российский бренд с международными корнями.

Снаружи упаковка выглядит скромно: белый картон, чёткий логотип, артикул. Но внутри — сюрприз. Развернув фильтр, Роман показывает мне укладку бумаги необычным зигзагом, напоминающим ёлочку.

— Видите? Это называется укладка методом «шеврона». Эксклюзив компании Sogefi — основного поставщика фильтров для Citroёn. Только у них есть оборудование для такой укладки. Даже у именитого Mann-filter обычные полоски. А этот фильтр идёт напрямую с конвейера — точно такой же, как в оригинальной упаковке Citroёn.

Я переворачиваю коробку: Citroёn C4, Peugeot 408 — модели, которые собирались в Калуге на заводе ПСМА Рус. Фильтр родной, почти домашний. Но теперь в упаковке Autorepar™.

Оригинал без приставки «типа»

В автомобильном мире существует негласная иерархия: на вершине — оригинальные запчасти от производителя, ниже — так называемые «аналоги», а в самом низу — непонятный Китай с Ozon. Обычно между ними пропасть по качеству и цене. Но история Autorepar™ ломает этот шаблон.

— Смотрите, как работает автопроизводитель, — рассказывает Роман, — Он закупает запчасти на два направления: на конвейер и на обслуживание. Заводы одни и те же, требования к качеству одинаковые. Разница только в упаковке. На конвейер детали едут россыпью по принципу — «точно в срок». В продажу идут в красивых коробках, потому что будут лежать на полке. Но производитель один.

Руководитель сервиса достаёт с полки комплект сцепления в фирменной упаковке Autorepar™, открывает коробку и я вижу: на накладках выбито имя LuK — дочерней компании немецкого гиганта Schaeffler, крупнейшего в мире поставщика деталей сцепления.

— LuK поставляет на все европейские конвейеры, — поясняет Роман Гуляев. — Это не дядюшка Ляо из Гуанчжоу. Это сертифицированный завод, который прошёл аттестацию концерна Stellantis. Autorepar™ готов за это нести ответственность.

Именно ответственность, по словам Романа, и есть главное отличие качественного бренда от безымянного товара с маркетплейса. Купил фильтр на Озон у ИП Пупкина — кто перед тобой ответит? Озон? Продавец? Завод в Китае? А вот если Autorepar™ — отвечает сеть из восьмидесяти сервисов и стоящая за ними компания «Пежо Ситроен Рус».

— Два года гарантии на все запчасти, кроме расходников, — подчёркивает Роман. — Если что-то сломалось, мы меняем и деталь, и работу бесплатно. Вот вам защита от контрафакта на сто процентов.

Китай — не приговор, если знать, с кем работать

Да, часть продукции Autorepar™ производится в Китае, и директор абсолютно не скрывает этого, но делает важную оговорку:

— Китай сегодня — это не та страна, что была двадцать лет назад. Китайские заводы работают по международному стандарту качества IATF 16949:2016. Это жёсткий стандарт, который поддерживают BMW, Mercedes, Volkswagen, Renault, Geely. Если завод сертифицирован по IATF, значит, его продукция может идти на конвейер.

Роман показывает мне фильтры для китайских автомобилей — Haval, Geely, Chery. Эти марки стремительно растут в России, и Autorepar™ уже подготовил для них номенклатуру: воздушные и салонные фильтры, колодки, диски.

— По соотношению цены и качества это сейчас, наверное, лучшее на рынке, — считает Роман. — Причём качество контролируется не на словах. Каждая партия проходит внутреннюю проверку у «Пежо Ситроен Рус».

«Пежо Ситроен Рус»: локальный партнёр глобальной сети

— Логистика — это половина успеха, — говорит Роман. — Клиенту не важно, что запчасть высочайшего качества, если её нужно ждать две недели. «Пежо Ситроен Рус» дают нам оперативность: большинство позиций в наличии, доставка быстрая. Это позволяет нам держать сроки и не подводить людей.

Дистрибьютор бренда Autorepar™ — компания «Пежо Ситроен Рус» гарантирует отсутствие подделок в цепочке поставок. Каждая коробка с логотипом Autorepar™, которая попадает в руки мастеров «Евроавтоклуба», прошла проверку на заводе-изготовителе и была доставлена по официальным каналам.

— Мы не покупаем запчасти на рынках и не работаем с сомнительными посредниками, — подчёркивает Роман Гуляев. — Только сертифицированные поставщики. Это принцип франшизы Autorepar™, и мы его соблюдаем железно.

Масла с российской пропиской и европейским паспортом

Отдельная гордость Autorepar™ — моторные масла, которые теперь производятся в России. Роман ведёт меня к стеллажам с канистрами: 5W-30, 5W-40, 0W-20 — все ходовые вязкости.

— Масла Autorepar™ производятся на российских заводах, но по той же самой рецептуре и технологии, что и европейские, — объясняет директор. — Каждая партия проходит лабораторные испытания. Проверяют вязкость, температурные характеристики, ресурс. Это не просто «налили что-то в канистру».

Роман Гуляев откручивает крышку одной из канистр, капает масло на палец — золотистое, прозрачное, текучее.

— Видите? Чистое, без мути. Заливаем в двигатели Peugeot, Citroёn, Opel, Volkswagen, даже в корейцев и китайцев. Никаких нареканий, а цена при этом ниже, чем у раскрученных брендов.

Я спрашиваю: а народ не боится, что «раньше было французское масло, а теперь русское»? Роман усмехается:

— Боялись. Первые полгода после запуска Autorepar™ люди присматривались. Но потом пошло сарафанное радио: «Лью уже пять тысяч — движок чистый, расхода нет». Сейчас масло Autorepar™ — один из наших хитов продаж.

Сотни калужан доверяют

К вечеру в боксах «Евроавтоклуба» разгар рабочего дня. На подъёмниках — «Фольксваген Поло», «Рено Логан», старенький «Пежо-308». В углу мастер колдует над «Ладой Вестой» — меняет передние стойки. Рядом, в зоне приёмки, девушка-консультант объясняет пожилому мужчине, почему его «Гранте» нужна не только замена колодок.

История калужского «Евроавтоклуба» — это история о том, как грамотный менеджмент, прозрачные стандарты и честность перед клиентом способны пережить любые геополитические бури. Западные бренды ушли, но технологии, компетенции и гарантии остались. Eurorepar стал Autorepar™ — сменил вывеску, но не «начинку».

Сегодня сотни калужан доверяют этому сервису свои автомобили. Доверяют, потому что за двадцать лет существования бренда он доказал: качество — это не громкое имя на упаковке, а ответственность, которую готов нести производитель. И неважно, какими буквами написано название — латиницей или кириллицей. Важно, что под капотом стоит деталь, прошедшая те же испытания, что и оригинал. Важно, что мастер знает своё дело. Важно, что ты можешь вернуться с претензией — и тебя выслушают.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

• Более 80 автосервисов по всей России работают в сети Eurorepar Car Service

• 2 года гарантии на все запчасти Autorepar™ (кроме расходников)

• Более 12 000 позиций в ассортименте бренда Autorepar™

• 50 товарных групп — от фильтров до моторных масел

• Сервис на Карла Либкнехта работает с 2014 года

Официальный магазин «ПЕЖО СИТРОЕН РУС» c продукцией Autorepar™: https://ozon.ru/s/pezho-sitroen-rus