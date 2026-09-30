Стаж превысил 600 лет: кондровская семья уже пятое поколение работает на Троицкой бумажной фабрике

Марина Комова (Серегина) (впереди) с мамой Натальей, папой Сергеем и сестрой Анастасией.

Недавно в России отмечался День работников лесного хозяйства. В свой профессиональный праздник работница Троицкой бумажной фабрики Марина Сергеевна Комова рассказала о своей семейной династии, общий трудовой стаж которой превышает 600 лет.

Сейчас Марина работает специалистом по обучению и развитию персонала и помогает новым сотрудникам вливаться в коллектив, продолжая дело, начатое предками. Она долго размышляла о том, был ли приход на фабрику осознанным выбором, и пришла к выводу, что для поколений семьи это означало разное: для кого-то спасение от голода, для кого-то долг, а для кого-то настоящее призвание. Если смотреть на историю в целом, создается ощущение, что фабрика сама позвала их семью еще в конце XIX века и с тех пор не отпускает.

От английского купца до кондровских цехов

Все началось в 1890 году, когда Троицкая фабрика, построенная английским купцом Вильямом Говардом, уже поставляла продукцию ко двору императора. Родоначальником династии стал житель села Троицкое Дмитрий Горбачев. К концу карьеры он дослужился до обер-мастера, задав ту самую планку ответственности за качество и людей, которую семья хранит до сих пор.

Дмитрий Горбачев — родоначальник трудовой династии.

Его дело продолжили дочери. Пелагея Дмитриевна работала приемщицей тряпья и сортировщицей бумаги, что напрямую влияло на качество будущей продукции. Ее сестры выбрали другой путь: Мария трудилась в ленточном цехе, а Параскева работала на производстве.

Нашли спасение

Семья пережила сложные исторические потрясения. Прадед Марины по материнской линии Николай Щербаков в начале XX века перебрался из деревни Старое Уткино в Троицкое. С утверждением советской власти началась волна раскулачивания. Чтобы уберечь родных, Николай Щербаков принимает решение переехать. Он устроился кочегаром в паросиловое хозяйство, и фабрика стала для них главной опорой.

Во время Великой Отечественной вой­ны у него была бронь, так как необходимо было поддерживать работу котельной. После освобождения Кондрово он одним из первых поднимал разрушенное хозяйство, понимая, что от этого зависит жизнь всего города. Впоследствии на фабрику пришли работать и его дочери, включая Зою, Нину, Ольгу, Анну, Валентину и Варвару.

Николай Щербаков — родоначальник трудовой династии с супругой Александрой (в первом ряду), дочерью Валентиной (слева), зятем Николаем Власовым (в центре) и дочерью Зоей (справа).

Семья Власовых также внесла огромный вклад в историю предприятия. Зять Дмитрия Горбачева Михаил Власов работал на лесной бирже до 1941 года. Когда началась Великая Отечественная вой­на, в 1941 году он был призван на фронт, в 1942 году в боях за Зайцеву гору был ранен и скончался от тяжелых ран в рязанском госпитале. Его сын, дедушка Марины Николай Власов, в 17 лет успел поработать на фабрике слесарем до начала оккупации города Кондрово. С июля 1941 года значительную часть оборудования руководство предприятия успело эвакуировать на восток — ​на Урал и в Горьковскую область, а оставшиеся станки были частично взорваны, частично затоплены в реке Шане. Работать было не на чем, тогда Николай принимает решение уйти на фронт. После вой­ны, с 1947 по 1990 год, он отдал фабрике 43 года своей жизни, работая слесарем-ремонтником. За свою преданность делу и высокий профессионализм он был удостоен высшей трудовой награды — ​ордена Трудового Красного Знамени. Для семьи эта награда стала символом надежности и умения восстанавливать то, что сломалось.

В 1952 году Николай Власов женился на Зое Щербаковой, которая проработала в бумажном цехе 39 лет, и две трудовые династии объединились.

Зоя Власова (Щербакова) с супругом Николаем Власовым.

Новые кадры

Традиции продолжили и следующие поколения. Мать Марины Наталья Николаевна отработала на предприятии старшим кассиром 18 лет. Ее муж Сергей Герасимович Серегин — представитель еще одной династии. Четверть века он трудился на фабрике, начинал прессовщиком пергаментной машины, мастером смены, слесарем-ремонтником, а завершил карьеру машинистом холодильных машин с совмещением обязанностей машиниста компрессорной установки.

Сестра Марины Анастасия начала работать на предприя­тии еще студенткой и сейчас занимает должность инженера-технолога, а ее муж трудится машинистом бумагоделательной машины. Супруг Марины Виктор Комов уже 34 года работает слесарем по ремонту систем вентиляции и кондиционирования.

Сама Марина изначально планировала стать учителем и даже работала в сельской школе после окончания педколледжа. Однако фабрика оказалась для нее местом притяжения. Получив высшее образование в сфере документоведения, она нашла свое призвание в обучении и развитии персонала, помогая новичкам становиться частью большой команды, точно так же как и когда-то старшие наставляли младших.

Как дома

Марина пришла на фабрику после педагогического колледжа и работы в сельской школе, и производство казалось совсем другим миром. Но с первого дня здесь ее встретили как свою. Репутация семьи, старые связи, память о дедах и прадедах — ​все это сработало как надежный мост между прошлым и настоящим. Фаб­рика помнила ее предков, и это сразу создавало особую атмосферу, одновременно доверительную и обязывающую.

Для Марины бумажное производство — ​это не отдельные звуки или запахи, а целый мир. В цехах пахнет целлюлозой, металлом, немного пылью и маслом. И за этим запахом стоят конкретные люди: папа, дедушка, тети, которые с детства внушали правило, что делу надо служить, а людям помогать.

Особенно тепло Марина вспоминает деда Николая Михайловича Власова. Все, кто его знал, говорили, что у него золотые руки. Он был редким мастером, в котором соединились две профессии: талантливый слесарь-самоучка котельного цеха и умелый плотник. На фабрике его считали незаменимым, а на родной улице человеком, к которому можно прийти за помощью в любой момент.

Таким же был и ее отец Сергей Герасимович Серегин. В последние годы он работал машинистом холодильной машины, совмещая это с обязанностями машиниста компрессорных установок. Но была у него одна особенность, которая многое объясняла: он увлекался ремонтом часов. Это увлечение выработало в нем редкую черту — ​ювелирную точность и терпение. Часовой механизм учит не торопиться, замечать мельчайшие детали, чувствовать, где нужна сила, а где легкое прикосновение. Так же отец относился и к промышленным установкам: он не просто запускал оборудование, а будто слушал его, замечал малейшие отклонения и не давал мелким неполадкам превратиться в серьезные проблемы.

Дедушку и отца объединяло одно — ​терпение, которое они переносили и на людей. Они никогда не раздражались, если кто-то не понимал с первого раза, спокойно показывали, объясняли, подсказывали. Для Марины это стало чем-то своим, родным. А то, что не отпускает в конце рабочего дня, — ​это ответственность.

Не подвести

Внутри любого производства есть правила, которые нигде не записаны, но все их знают. Для династии Горбачевых — ​Власовых — ​Щербаковых — ​Серегиных такой кодекс складывался из двух простых вещей: воспитанного с детства трудолюбия и желания не подвести коллектив. Связанные родственными узами работники стараются не уронить честь фамилии, и это работает лучше любых инструкций. Уважение к людям и ответственность в их семье никогда не декларировали, их просто соблюдали.

Конечно, бывали моменты, когда кто-то из родных хотел попробовать себя в другом месте, ведь времена меняются, и люди ищут новые горизонты. Но каждый раз останавливало понимание, что здесь не просто работа, а часть семьи. За тобой опыт, приемы, маленькие хитрости, которые не найти в учебниках.

История семьи Горбачевых, Власовых, Щербаковых и Серегиных продолжается, сохраняя верность родному предприятию.