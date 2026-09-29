Сбор желудей стартовал в Калужской области

С наступлением осени в лесничествах Калужской области начался активный сбор желудей дуба.

Семена собирают традиционным способом – после их естественного опадения с деревьев.

В этом году лесоводы отмечают отличный урожай дуба: благоприятная весенняя погода без заморозков обеспечила сохранность завязей и хороший рост плодов.

План заготовки семян на этот год составляет 690 кг. На текущий момент уже собрано около 500 кг желудей. Все собранные желуди отправятся в лесные питомники для посева. Выросшие из них крепкие сеянцы дуба в дальнейшем будут высажены на территории районов области.