В Мосальском районе суд признал брак фиктивным

Прокуратура выяснила, что в 2021 году женщина из другой страны вышла замуж за жителя Калужской области, чтобы получить вид на жительство.

При этом они не были знакомы, не жили вместе и не собирались создавать семью.

Прокуратура обратилась в суд с требованием признать брак фиктивным и аннулировать запись о его регистрации — это нужно, чтобы потом отменить незаконно полученный вид на жительство. Суд согласился с доводами прокуратуры. Сейчас исполнение решения находится на контроле у надзорного ведомства.