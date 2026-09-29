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Общество

В Мосальском районе суд признал брак фиктивным

Дмитрий Ивьев
29.09, 11:34
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Прокуратура выяснила, что в 2021 году женщина из другой страны вышла замуж за жителя Калужской области, чтобы получить вид на жительство.

При этом они не были знакомы, не жили вместе и не собирались создавать семью.

Прокуратура обратилась в суд с требованием признать брак фиктивным и аннулировать запись о его регистрации — это нужно, чтобы потом отменить незаконно полученный вид на жительство. Суд согласился с доводами прокуратуры. Сейчас исполнение решения находится на контроле у надзорного ведомства.

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