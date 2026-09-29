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Общество

В Перемышльском районе чиновника оштрафовали за медлительность

Дмитрий Ивьев
29.09, 08:53
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Местный житель пожаловался в администрацию на аварийное дерево рядом с его домом — нужно было его спилить.

По закону чиновники должны ответить на такое обращение в течение 30 дней, но этого не произошло.

Прокуратура провела проверку и завела на должностное лицо административное дело. В итоге чиновника оштрафовали на 5 тысяч рублей. Сейчас ответ заявителю всё-таки дали, сообщили в прокуратуре.

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