В Перемышльском районе чиновника оштрафовали за медлительность
Местный житель пожаловался в администрацию на аварийное дерево рядом с его домом — нужно было его спилить.
По закону чиновники должны ответить на такое обращение в течение 30 дней, но этого не произошло.
Прокуратура провела проверку и завела на должностное лицо административное дело. В итоге чиновника оштрафовали на 5 тысяч рублей. Сейчас ответ заявителю всё-таки дали, сообщили в прокуратуре.
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