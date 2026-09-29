В Людиновском округе пройдет акция «Сохраним лес»

Центральное событие Всероссийской акции «Сохраним лес», которая проходит в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», состоится в Бережковском участковом лесничестве (квартал 52, выдел 11).

Начало мероприятия — 6 октября в 10:00.

Волонтёры планируют высадить порядка шести тысяч сеянцев сосны. Акция носит не только экологический, но и памятный характер: она приурочена к 83-й годовщине освобождения Людиново от немецко-фашистских захватчиков.