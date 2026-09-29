В Калужской области комендантский час для детей перенесут с 1 октября

С четверга в регионе наступает зимнее время для несовершеннолетних, которое продлится до 31 марта включительно.

- Теперь дети и подростки до 18 лет не могут находиться в общественных местах с 22:00 до 06:00, - рассказал уполномоченный по правам ребенка в регионе Дмитрий Илюхин.

Он напомнил, что ответственность за нахождение детей в ночное время без сопровождения родителей или законных представителей несут взрослые. Размер административного штрафа составляет от 500 до 2000 рублей.