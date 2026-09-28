В Калужской области ограничат движение на железнодорожном переезде

Движение автомобилей на переезде, расположенном на станции Судимир, будет частично закрыто 29 сентября в связи с ремонтными работами.

Ограничения будут действовать с 9:00 до 16:00, сообщили в Московской железной дороге.

Для машин останется одна полоса. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.