В Калужской области ограничат движение на железнодорожном переезде
Движение автомобилей на переезде, расположенном на станции Судимир, будет частично закрыто 29 сентября в связи с ремонтными работами.
Ограничения будут действовать с 9:00 до 16:00, сообщили в Московской железной дороге.
Для машин останется одна полоса. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.
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