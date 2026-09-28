В Калужской области открылись XXIX Богородично-Рождественские образовательные чтения

В понедельник, 28 сентября, состоялось торжественное открытие и пленарное заседание XXIX Богородично-Рождественских образовательных чтений Калужской метрополии — «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий», рассказал министр внутренней политики Калужской области Кирилл Гуров.

Чтения направлены на совместное обсуждение перспектив взаимодействия Русской Православной Церкви с государством и обществом по ключевым вопросам просвещения и нравственности, среди которых воспитание и развитие личности, историческое просвещение, духовный опыт поколений, а также сохранение, укрепление и защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей.