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Общество

В Калужской области открылись XXIX Богородично-Рождественские образовательные чтения

Дмитрий Ивьев
28.09, 16:08
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В понедельник, 28 сентября, состоялось торжественное открытие и пленарное заседание XXIX Богородично-Рождественских образовательных чтений Калужской метрополии — «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий», рассказал министр внутренней политики Калужской области Кирилл Гуров.

Чтения направлены на совместное обсуждение перспектив взаимодействия Русской Православной Церкви с государством и обществом по ключевым вопросам просвещения и нравственности, среди которых воспитание и развитие личности, историческое просвещение, духовный опыт поколений, а также сохранение, укрепление и защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

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