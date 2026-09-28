В «Единой России» обсудили итоги выборов и работу нового созыва Госдумы
Совместное заседание Бюро Высшего совета и Генерального совета «Единой России» состоялось после завершения выборов в Госдуму. Участники обсудили результаты кампании и задачи партии на новый парламентский цикл. Заседание провел председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.
По итогам голосования партия получила 349 депутатских мандатов. Из них 140 — по федеральному списку и 209 — в одномандатных округах. Представительство «Единой России» по сравнению с предыдущим созывом увеличилось на 25 мест, что позволило сформировать конституционное большинство. В партии итоги выборов назвали историческими.
Дмитрий Медведев заявил, что результат стал следствием работы партии на протяжении всего электорального цикла. Отдельно он отметил выполнение прежней программы и подчеркнул, что большинство предусмотренных ею положений было реализовано.
«Невзирая на все проблемы и трудности, с которыми мы столкнулись за эти пять лет, абсолютное большинство позиций, которые содержались в программе, были исполнены. Результаты выполнения прежнего партийного документа — зримые и осязаемые», — отметил Председатель партии.
Новый парламентский цикл партия связывает с реализацией Народной программы. Документ станет главным, основополагающим документом «Единой России» на пять лет.
«Цель «Единой России» остаётся неизменной — благополучное, развитое, стабильное общество в нашей стране. При этом партия никогда не давала пустых обещаний — всё, что говорилось на партийном уровне, всегда подкреплялось и властным, и финансовым ресурсом», — заявил Дмитрий Медведев.
О результатах кампании на заседании также сообщили председатель Высшего совета партии Борис Грызлов и секретарь Генсовета Владимир Якушев.
Борис Грызлов подчеркнул, что голосование прошло в строгом соответствии с законом, а более 270 тысяч соотечественников за рубежом приняли участие в выборах.
Владимир Якушев отметил вклад всех участников кампании и работу партийных отделений, отметив, что команда действовала согласованно.
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