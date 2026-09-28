Владислав Шапша: для молодых семей жилищный вопрос особенно важен

Губернатор Калужской области подчеркнул, что жилищный вопрос для молодых семей стоит особенно остро: самостоятельно справиться с ним многим не по силам, и здесь большую роль играют меры государственной поддержки.

В Калужской области действует ряд таких мер, в том числе госпрограмма, позволяющая молодым семьям получить социальную выплату на покупку жилья. Если в семье есть дети, размер выплаты составляет 35% расчётной стоимости жилья.

Чтобы претендовать на субсидию, нужно обратиться в орган местного самоуправления по месту регистрации и пройти отбор для включения в список претендентов. Среди обязательных условий — статус семьи, нуждающейся в улучшении жилищных условий, а также наличие собственных средств на оплату части стоимости жилья, не покрытой субсидией.

Программа пользуется спросом: она работает во всех муниципалитетах региона. На данный момент заявки подали 540 калужских семей, а в этом году уже выдано 112 свидетельств на выплату — их можно использовать для покупки или строительства жилья.

Губернатор напомнил, что укрепление семьи — общенациональная задача, обозначенная Президентом. Особое внимание, по словам Владислава Шапши, необходимо уделять многодетным и молодым семьям, а также семьям участников СВО.