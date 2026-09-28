В Калуге совершенствуют лечение аритмии

В областной клинической больнице развивают направление по лечению нарушений сердечного ритма. Работа ведётся на базе Регионального сосудистого центра.

С начала 2026 года врачи центра провели более 75 точных диагностических исследований — они помогают выявить причину аритмии и подобрать оптимальную тактику лечения. Кроме того, специалисты выполнили свыше 30 малоинвазивных операций для устранения нарушений ритма, в том числе при трепетании предсердий и узловых аритмиях.

Команда центра непрерывно повышает квалификацию, накапливает опыт и расширяет перечень доступных операций — это позволяет оказывать помощь большему числу пациентов.

Губернатор Владислав Шапша подчеркнул значимость работы в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». По его словам, в этом году на укрепление системы здравоохранения и повышение доступности медпомощи в регионе направляют свыше 1,02 млрд рублей. Среди ключевых задач — снижение смертности от инфарктов, раннее выявление и лечение онкологии, а также развитие профилактической работы. Цель этих мер — помочь людям дольше сохранять здоровье и оставаться активными.