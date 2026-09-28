Аналитики назвали самых эффективных в борьбе с мошенниками мобильных операторов

Фото: МТС.

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily проверило, как работают системы безопасности мобильных операторов (антифрод). В ходе эксперимента, имитирующего реальные диалоги с мошенниками, по точности вычисления опасного сценария и скорости реакции лидирует МТС.

Исследователи оценивали антифрод-системы операторов большой четвёрки, а также банковских виртуальных операторов. В качестве эксперимента этим летом было сделано 1440 звонков по всей стране, используя восемь самых ходовых сценариев социальной инженерии. Чтобы задействовать весь доступный арсенал защиты, использовались номера с активными профильными сервисами операторов.

По интегральной точности определения мошенников лидером стала МТС, которая определила 63% опасных диалогов. Далее следует «Т-Мобайл» с 61,5%. У «Билайна» этот показатель составил 18,7%, у «Мегафона» — 15,3%, у «СберМобайла» — 7,7%, а у T2 срабатываний антифрод-системы непосредственно в процессе разговора замеры не зафиксировали. По скорости реакции расстановка сил похожая. Быстрее всех опасный диалог определяет МТС — в среднем за 31 секунду.

Итоговым событием срабатывания системы считалось наступление одного из двух сценариев: абоненту поверх разговора отправлено голосовое сообщение об опасности либо соединение принудительно разорвано. Первый способ используют три оператора из шести. Здесь с большим отрывом лидирует МТС: 63%, абонентов, до которых дошёл звонок, были предупреждены.

Как выяснилось, лучше всего антифрод-системы вычисляют «медицинскую» схему с заменой полиса ОМС (77,8% звонков) и фиктивную курьерскую доставку (70,4%). Фейковый звонок от имени службы безопасности банка с сообщением об утечке данных или об оформленной от имени жертвы заявке на кредит детектировался лишь в 31,6% случаев.