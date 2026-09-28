В Мосальске открыли новое молодёжное пространство

В Мосальском округе появилось современное место для молодёжи — его создали в рамках проекта «Из Движения Первых с творческим потенциалом в Лидеры». Об этом рассказала заместитель губернатора Калужской области Валентина Авдеева.

Пространство задумано как площадка, где молодые люди смогут раскрывать свои способности, развивать навыки общения, проводить досуг и участвовать в тематических мероприятиях. Для этого в помещении поставили удобную мебель — столы, шкафы, диваны, стулья, пуфы — и установили интерактивную панель.

На реализацию проекта потратили 1,289 млн рублей. Большую часть суммы — 1,2 млн рублей (93,03 %) — выделили из областного бюджета.