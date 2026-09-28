Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Мосальске открыли новое молодёжное пространство
Общество

В Мосальске открыли новое молодёжное пространство

Дмитрий Ивьев
28.09, 11:03
0 365
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Мосальском округе появилось современное место для молодёжи — его создали в рамках проекта «Из Движения Первых с творческим потенциалом в Лидеры». Об этом рассказала заместитель губернатора Калужской области Валентина Авдеева.

Пространство задумано как площадка, где молодые люди смогут раскрывать свои способности, развивать навыки общения, проводить досуг и участвовать в тематических мероприятиях. Для этого в помещении поставили удобную мебель — столы, шкафы, диваны, стулья, пуфы — и установили интерактивную панель.

На реализацию проекта потратили 1,289 млн рублей. Большую часть суммы — 1,2 млн рублей (93,03 %) — выделили из областного бюджета.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im05QWNneUhWMWFLVkR1RFVvVUx6R1E9PSIsInZhbHVlIjoiSXJiMzNkVzV5MTB3ZmtGQ0FJY0xERTJ3VmNTQXlmY3BYTjY2Wm5hbm1zbE42WW84VnllNFRxTHlZNjBob2hHdjJZYVcwaGVjeU80VytocDdLZFpNZVczNDhSb0F3clVOQTBhZThkcCtjdC81eDN4Y0NIY2swblNBNlgxeE9qc29abTFhTnpYTGU4ZzVkNjZHamNMbmxtWWk5OUZxZ2FDN0RIUHBHRFZwaytIMnMyTGFZajJqcDBaUXJpY2Q3alNRc3FrbjZnb1I2akljL1pGcm5LTnhDZnE4Q21FQXdZUEJQK29jd2FhNkNwaDdrTVkyQjZEOHNuS2VvM2Fxa0xnUUFDbkV6bHpMVzYwMmVvK0pXWGVwS0VKQS9aYWNpd1dKdDZHOUtGQ3Z6UnlJOGdNTG9CQ3I5WTFuSWJqdWFsQ2VGeFVzamo3NHQvTGxaN1FIelFrZVV4T3NVT2N6d25kNDFIYXNPZFdycGRRaUlmckFSd29GSGJEcEVkMC8wZU5TREdzaXJVcU1QVmdERGlsY1BRMjBKTnlhbW0zVEV4b2E4Q1lEQ0hsV2I2VHF5eGlJeFJsdDlFSU9lTGlFRHRKKyIsIm1hYyI6IjM1NTE4N2NiYTZmOTY0Yzk3MDMyYmMyYzExOGRlYjhlNmVjNTJkN2FiZWNhOGU3ZmQyOGY1NDJiNGE5NWIxOWYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImVGWW40YjI5WTJjRFFraUdXTE1BeFE9PSIsInZhbHVlIjoiVGVjWGFuOUV2cnh6Yzl3OEFyRjZXSEwyNXlyVzhoejhIb0YwbXNOWUVFWHI1bS9qUGlxN0k4ais3alNDekFLaTh3bmdoUGtSRFp2aExmNjlrVEI3UW5Xb2RXR2R1U2dPVTZBY095R2tScitzTzYxVWdOanRQS0Vqd1hFeEp2MzVxbnhFN3VPZ2w2aG5yZk9CQ1F5c0gycVVIVGNKZzYyUm5QM3gvWUo4d1BxMEJzekw0S3dSZEQyNGV1UDNpVjV1eGdtUVkzQnJjeUJ3LzNCK1NVczE4SGdQdEFEbXpoVGNGOWQ2Z3pSYXlLRUl5YzFkb1o4d1dNNWZ3ajJwU3NsblpCYlZKVVBZSXorWHpMY0krY3RGUHA3Y3JhaUt2cXpXN0RFYzR5Y1k4c1Nqa2JoVlVhVTM0MHErYnJnZWpxTlVvblNSRC9Iem5vUXRocTFRVVZxbVhvRXJ5VFlLWHBNNlZIc3hGa2QzdVpTbmdIQU1hdTZhVS9DYURmbUI1WWNQZ0xjV1crYS92amlnOTZ1bXcwNVVyT1F2UHhXWG5wcHN6U1BkdW9IWDkyQUtUUjZ3ZGpOSkhOTmdJRUJuVUc2RHNUUUlZZDBGOXpGS0pQUHA3enlraEcwaGZNcU05RThRRVM4bTVXRFZNekFHeWZRV2xreHp3cEdXU0JBUGVUYzlYK2F4YmZDZytLbTFEQm51dXhBVHcra01kRW80dVlpajdIeGVxWWNnZ1dwWDR6VC9hRzQ0ZHN1Qm0zR0l3bVpWbUp1MHg0WlhkY0VKdExaU2QxRkR3aEtKQ3lPcENJTENOZ201SWhXVmtjUlEvVXhGekM1TVJiQkF2N21NQkdXTiIsIm1hYyI6ImRlNzYyMWIxYmIyNGVmZmY5YzI2YmViMmVlYzQ5ODgzNGI3ZjUxNGUyNjNmNzgzZmJmMjQ4YWM5OGI3NjBhY2QiLCJ0YWciOiIifQ==
18+