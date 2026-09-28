В Калуге начал работать мобильный пункт вакцинации

Министр здравоохранения Калужской области Анна Чернова рассказала, что жители города теперь могут сделать прививку в специальном мобильном пункте.

28 и 29 сентября, а также 1 и 2 октября этот пункт будет работать рядом с Арбитражным судом на улице Кирова, дом 4. График работы с 8:45 до 14:00.

Третьего октября мобильный кабинет переедет к кинотеатру Центральный и будет открыт с 9:00 до 15:00. Для прививки используют вакцины Совигрипп и Флю-м.

С собой необходимо взять только паспорт и медицинский полис.