В Калуге начал работать мобильный пункт вакцинации
Министр здравоохранения Калужской области Анна Чернова рассказала, что жители города теперь могут сделать прививку в специальном мобильном пункте.
28 и 29 сентября, а также 1 и 2 октября этот пункт будет работать рядом с Арбитражным судом на улице Кирова, дом 4. График работы с 8:45 до 14:00.
Третьего октября мобильный кабинет переедет к кинотеатру Центральный и будет открыт с 9:00 до 15:00. Для прививки используют вакцины Совигрипп и Флю-м.
С собой необходимо взять только паспорт и медицинский полис.
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