Владислав Шапша поручил усилить контроль за работой портала мониторинга топлива

На еженедельном заседании правительства губернатор Калужской области Владислав Шапша обратил внимание на работу Геопортала, который помогает отслеживать наличие топлива в регионе.

Глава области отметил, что наряду с усилиями Министерства конкурентной политики по увеличению поставок важно обеспечивать стабильную и актуальную работу самого информационного ресурса.

Губернатор потребовал организовать работу портала так, чтобы к нему не возникало нареканий.