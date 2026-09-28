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Общество

Владислав Шапша поручил усилить контроль за работой портала мониторинга топлива

Дмитрий Ивьев
28.09, 09:10
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На еженедельном заседании правительства губернатор Калужской области Владислав Шапша обратил внимание на работу Геопортала, который помогает отслеживать наличие топлива в регионе.

Глава области отметил, что наряду с усилиями Министерства конкурентной политики по увеличению поставок важно обеспечивать стабильную и актуальную работу самого информационного ресурса.

Губернатор потребовал организовать работу портала так, чтобы к нему не возникало нареканий.

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