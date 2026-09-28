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Общество

Федеральные эксперты высоко оценили Большую Калужскую тропу

Дмитрий Ивьев
28.09, 07:38
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Туристический маршрут произвёл хорошее впечатление на делегацию во главе с замминистра экономического развития РФ Дмитрием Вахруковым и гендиректором Корпорации «Туризм.РФ» Василием Швецом.

Ко Всемирному дню туризма эксперты прошли 40 км тропы — часть маршрута пролегала по живописным местам нацпарка «Угра». Так они на собственном опыте проверили удобство тропы, оценили навигацию и инфраструктуру.

По словам губернатора Калужской области Владислава Шапши, гостям особенно понравились природа региона и исторические памятники. Вся тропа — это единый маршрут длиной 245 км: он размечен, снабжён информационными щитами, а для навигации можно скачать GPS-трек.

Губернатор отметил, что маршрут универсален: по нему можно идти пешком, ехать на велосипеде или плыть на лодке. Тропа подойдёт и новичкам, и семьям с детьми, и опытным путешественникам. Кроме того, туризм помогает развивать экономику региона, сохранять традиции и укреплять его имидж.

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