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Эксперты назвали меры защиты данных при внедрении открытого банкинга

Внедрение технологии Open API — открытого обмена данными между финансовыми организациями — поставит перед банками задачу совместной защиты информации. Об этом на Международном банковском форуме заявил заместитель руководителя технологического блока ВТБ Сергей Безбогов.
28.09, 11:45
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Концепцию использования Open API на банковском, страховом, брокерском и микрофинансовом рынках разработал Банк России. Технологию тестируют на площадке Ассоциации ФинТех, в том числе с участием ВТБ.

Партнёрская модель открытого банкинга потребует единых стандартов безопасности от всех участников рынка — от крупных банков до небольших игроков. По словам Безбогова, уязвимости в защите данных у одних кредитных организаций способны поставить под удар информацию клиентов других участников рынка, даже наиболее защищённых.

«После принятия закона об открытых API нужно в рамках подзаконных актов определить правила и стандарты безопасности, а также стандарты поддержания уровня обслуживания клиентов. Когда мы даём сервис для клиента, для нас важно не только то, что эти данные не утекут, но и то, что клиент получит информацию в том режиме, в котором он привык получать от своего банка», — сказал Безбогов.

Среди ключевых задач рынка — настройка сквозной проверки пользователей: поскольку данные клиента при идентификации хранятся сразу в нескольких организациях, все они должны соответствовать единому уровню защиты. Также, по мнению спикера, необходим единый механизм получения и отзыва согласий пользователей на обработку данных, действующий сразу для групп участников рынка.

Открытый банкинг предполагает постоянный обмен данными между организациями по запросам клиентов и партнёров, что увеличивает нагрузку на IT-системы. По оценке Безбогова, для устойчивой работы в условиях открытого банкинга инфраструктура кредитных организаций должна выдерживать в 2–3 раза больше одновременных обращений, чем сейчас.

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