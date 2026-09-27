Шапша поздравил калужских воспитателей
В воскресенье, 27 сентября, свой профессиональный праздник отмечают воспитатели и работники дошкольного образования.
Поздравление им опубликовал губернатор Владислав Шапша.
Он отметил, что воспитатели вкладывают душу в наших детишек.
Сейчас в регионе 227 садиков и около 4000 воспитателей.
Губернатор пожелал им крепкого здоровья, благополучия и вдохновения.
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