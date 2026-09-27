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Общество

Шапша поздравил калужских воспитателей

Дмитрий Ивьев
27.09, 11:58
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В воскресенье, 27 сентября, свой профессиональный праздник отмечают воспитатели и работники дошкольного образования.

Поздравление им опубликовал губернатор Владислав Шапша.

Он отметил, что воспитатели вкладывают душу в наших детишек.

Сейчас в регионе 227 садиков и около 4000 воспитателей.

Губернатор пожелал им крепкого здоровья, благополучия и вдохновения.

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