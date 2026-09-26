В Калужской области продукты за неделю почти не изменились в цене

В Калуге прошло заседание штаба по мониторингу продовольственных рынков.

Встречу провёл заместитель министра конкурентной политики области Лев Марченков. Обсуждали ситуацию с ценами на продукты. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

С 16 по 23 сентября серьёзных изменений стоимости основных продуктов не зафиксировали. Некоторые товары даже подешевели. Варёная колбаса, сливочное масло и белокочанная капуста упали в цене на 0,17–2,3%.

Одновременно с этим часть продуктов незначительно подорожала. Рис, куриные яйца, мясо, сметана и маргарин прибавили в цене 0,8–1,2%. Дефицита продовольствия в регионе нет.

Среди соседних областей Калужская отличается минимальными ценами на подсолнечное масло, кефир, сахар, печенье и гречку.