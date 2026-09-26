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Новость дня Общество

Калужские строители отремонтировали дом в подшефном Золотом

Владимир Андреев
26.09, 12:54
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Фото: Министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.
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В подшефном городе Золотое завершён второй этап восстановления многоквартирного дома на улице Луначарского. Об этом 26 сентября сообщил министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Строители отремонтировали кровлю площадью около 1380 квадратных метров. Также восстановили пять входных групп. В доме заменили 204 квадратных метра остекления.

Эти работы позволили вернуть зданию нормальное состояние.

Калужская область продолжает помогать подшефным территориям. Восстановление объектов в Золотом идёт по плану. Работы ведутся поэтапно и находятся на контроле у региональных властей.

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