Понтонный мост через Оку на Воробьёвской закроют до весны
В Калуге с 29 сентября прекращает работу понтонный мост через Оку в районе улицы Воробьёвская. Его разведут и выведут из эксплуатации до весны следующего года. Об этом 26 сентября сообщили в управлении городского хозяйства.
Такое решение связано с требованиями Российского классификационного общества. Через пять лет после установки плавучие сооружения должны проходить плановое техническое освидетельствование.
Во время проверки специалисты проведут полную диагностику. Они проверят герметичность и прочность корпуса понтонов. Также предстоит ревизия швартовных, якорных и подъёмных механизмов. Отдельно протестируют системы навигационного освещения и электрооборудование.
Работы продлятся до конца ноября – начала декабря. После завершения диагностики мост останется на берегу на всю зиму.
Открытие движения планируется на весенний паводок 2027 года.
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