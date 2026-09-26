Понтонный мост через Оку на Воробьёвской закроют до весны

В Калуге с 29 сентября прекращает работу понтонный мост через Оку в районе улицы Воробьёвская. Его разведут и выведут из эксплуатации до весны следующего года. Об этом 26 сентября сообщили в управлении городского хозяйства.

Такое решение связано с требованиями Российского классификационного общества. Через пять лет после установки плавучие сооружения должны проходить плановое техническое освидетельствование.

Во время проверки специалисты проведут полную диагностику. Они проверят герметичность и прочность корпуса понтонов. Также предстоит ревизия швартовных, якорных и подъёмных механизмов. Отдельно протестируют системы навигационного освещения и электрооборудование.

Работы продлятся до конца ноября – начала декабря. После завершения диагностики мост останется на берегу на всю зиму.

Открытие движения планируется на весенний паводок 2027 года.