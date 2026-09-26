В Калужской области с 28 сентября запретят охоту

Фото: Минприроды Калужской области.

В Калужской области вводится запрет на все виды охоты. Ограничения будут действовать с 28 сентября по 10 октября включительно. Решение принял оперативный штаб региона. Об этом сообщили в областном Минприроды.

На этот период приостановят выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов. То есть новые документы оформить не получится. Те, у кого разрешения уже есть, тоже не смогут выйти на охоту.

За нарушение запрета предусмотрен штраф. Для граждан он составляет от трёх до четырёх тысяч рублей. Основание – региональный закон об административных правонарушениях.

В Минприроды напомнили: нахождение в охотничьих угодьях с оружием, собаками охотничьих пород или ловчими птицами приравнивается к охоте - это будет считаться нарушением.