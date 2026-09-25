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Общество

В Боровске и Балабаново установили специальные контейнеры для сбора стекла

Дмитрий Ивьев
25.09, 14:29
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Зелёные конусы с наклейками можно найти в районном центре у площадки «Вираж» на Коммунистической и при въезде в парк «Текижа».

В Балабаново ёмкость установлена на улице Южной, рассказал глава районной администрации Николай Калиничев.

- В зелёные баки можно и нужно складывать стеклянные банки и бутылки, пусть даже и битые. Но ни в коем случае нельзя оставлять в них лампочки. Это важно! – пояснил он. - Всё оставленное сырьё калужский завод переработает в специальный щебень для утепления крыш, укладки дорог и создания субстратов для растений.

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