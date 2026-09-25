Обнинск
+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Hilton Garden Inn Kaluga второй год подряд стал победителем премии «ПРОтуризм 2026»
Новость дня Общество

Hilton Garden Inn Kaluga второй год подряд стал победителем премии «ПРОтуризм 2026»

25.09, 17:05
0 627
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Hilton Garden Inn Kaluga второй год подряд стал победителем премии «ПРОтуризм 2026» в номинации «Лучший городской отель». Для команды отеля эта награда стала важным профессиональным признанием и подтверждением качества работы в сфере гостеприимства.

Премия отмечает проекты и представителей туристической отрасли, которые развивают внутренний туризм и формируют качественный туристический продукт. Повторная победа в одной из ключевых номинаций стала для отеля особенно значимой: она отражает не только результат текущего года, но и системную работу команды.

За достижением стоит ежедневная работа сотрудников отеля, внимание к деталям и стремление постоянно совершенствовать сервис. Важной частью этой работы остаётся создание комфортной среды для гостей — как для тех, кто приезжает в Калугу с туристическими целями, так и для деловых путешественников, участников мероприятий и гостей города.

Особое внимание в отеле уделяется международным стандартам сервиса, качеству проживания, работе ресторана и организации мероприятий. Команда стремится сделать пребывание гостей максимально комфортным на каждом этапе — от момента бронирования и встречи в отеле до завершения поездки.

Повторная победа также стала поводом отметить вклад всех сотрудников, которые ежедневно работают с гостями и обеспечивают привычный для отеля уровень сервиса.

«Для нас эта награда — важное признание работы всей команды. За ней стоят внимание к деталям, профессионализм сотрудников и постоянное стремление становиться лучше. Мы благодарны нашим гостям за доверие и поддержку и продолжим развивать сервис, чтобы каждое пребывание в отеле оставляло положительные впечатления», — отмечают представители отеля.

Победа в «ПРОтуризм 2026» стала второй подряд для Hilton Garden Inn Kaluga в номинации «Лучший городской отель» и ещё одним поводом продолжать работу над развитием гостиничного продукта и туристической привлекательности Калуги.

Реклама. ООО «КАЛУГА-ИНН». ИНН 4027085834. erid: 2VfnxvYLgKn
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

eyJpdiI6InhoVTJLMkxHVFlvSzdEcTA1M3BFSkE9PSIsInZhbHVlIjoiODlYNyswNTAvSm1heFBQMzBaOTF2TkJWRGY1SjRTRTVRUXNFNEI4M2h5VDBDQk81Tk5GeUJod04za3lCa2ZJc0dnMHZHd05KenJVMEpBYVhPUjUyVE1wcFQ4UVo1UDFQQ3gyU2k4NUVMYzNmcjNoY3FhNUIxRDlUSm9JUTdqcXBJWWNpWkxFeTE2aGdOdkd0bnNhY010T296blZIeWhLZi9lUU9ZVTliWDI2VjFOSVM2c2lOZzEyenFleTNRYXZ3NWN0T1BrcTZIcG0waVRPMkxKR0tHaGRiV1VIY1hPNDhCVVZQT2s3c2VrSXc1RDg2c3VIaVJTQkYyTkFXWFlEK1JUSEVkSVZLOXBXOW5DQ2VoNGlUbExXQXR4OWNIdm9Ka25aaDZ2Z2MveU10SG9IeUZLZnU4clFKemlweVB5QWc3eUhZSHhDc0VBVThKY2V4TkdyQzRHeHZIYVpTYUk2cUhHZzd4TkhhbytCdXdsUmhjQjU3UGN0VWFQb0xFaHNZdEdrK0llRXdlNHMwNjFIZVd1R1lnM1hpaEV0OFJmK08yRWk4ZmZ4ZWFpd0VhbE5NYS9qWFY0b3RreW5CSVF2ViIsIm1hYyI6ImVkYzc3MzExNTEyNTQxYjhiNTNlODUxY2Y5ODdhOTViNGE4MzZiMzAzOTgzNTdhZDVmNjJmOWYzMDIwNzg1ZWEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im9FMjMra0RxNnBSaHc0MzFBMW1kWFE9PSIsInZhbHVlIjoiQkRDK1RSOXVtYURpejRwU0FYd0tHTlU3SG01TWRaT3Y2T1pXZkhScXF2eFZVSGFrakthWEY2V1JneEM0bEw0bHF6OWFXd21ZQUM4MFNIYkVHTGc5TDNya25GNFhQS3huSWh5VDNWenZGN2FjSlZVSjlQSU1vSG4zMndJUEtRWUJERHVzSnpTWDYrL2tkdUJNTlNiVXAvUkxBcDY3YkdYalBNYUdIZFZNMnVUTG40SFpQelc3ZXBQY2pnWkNUYnJuaWJwYnNoLzEzeGUwd0ZGMStoa3ZwanlJQnF6WlRkOVhZSXRPRjVLN0w1SFVKTW0wRzBKVEh1V2dLaDd6Z0xOM1VHcWs2QkNvSGFUZ1ptYkdLV1hGZlFIdmZtaFZ4cmZUdVl3RHFHWHE1OWUxT2RZVzlIRlI0eG56K1h4MlhVd0plZ1Z1N29PYmgzdmovYkNyNTQwSzZQbjdLN3RKdkQ3VC9odFB4YmpGNmxCT3c1ZytRV29pNzdiUWw2M3FlSUlML1ZKRVNMU2xsZk9NNkpQY1BoZXdvSzRudXdlVXBEbncxMll4NVd3NkphOFA1YStUMTRIZFFVZU5pSlVZZFhPVnpCbER3QjdLZzJZbXB6ZlNWRk0rTXZiR1h6SVlaekc5NFJCeXJtRFAvdU51dlRYU2ViWWo2MElrTHVaQURlWmdtR01lTVZseVFxYWhuT3hRTnFtSFN6L1ZCb0dvTWdMMmNISlR2YnhIOU1oYlNxS1QvcmtHb3FrTlNtV3VuL0xjK2JDb3ZqVDZnYW1rcWZkd3V4VFFieWtNMExmMkdKdWlnSm1VWDdRMnJ3cHBjNldycmV1OUNOMHhiVDlNczdveSIsIm1hYyI6Ijg2NTg4NTczNzBlZjllNzcwZDdjYjc2MWQ1ZmQ4ODk3MTMzNDAyNzNlNDAzNjRlMmYzMDYzMjYyNWFiMmFhM2MiLCJ0YWciOiIifQ==
18+