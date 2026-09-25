Hilton Garden Inn Kaluga второй год подряд стал победителем премии «ПРОтуризм 2026» в номинации «Лучший городской отель». Для команды отеля эта награда стала важным профессиональным признанием и подтверждением качества работы в сфере гостеприимства.

Премия отмечает проекты и представителей туристической отрасли, которые развивают внутренний туризм и формируют качественный туристический продукт. Повторная победа в одной из ключевых номинаций стала для отеля особенно значимой: она отражает не только результат текущего года, но и системную работу команды.

За достижением стоит ежедневная работа сотрудников отеля, внимание к деталям и стремление постоянно совершенствовать сервис. Важной частью этой работы остаётся создание комфортной среды для гостей — как для тех, кто приезжает в Калугу с туристическими целями, так и для деловых путешественников, участников мероприятий и гостей города. Особое внимание в отеле уделяется международным стандартам сервиса, качеству проживания, работе ресторана и организации мероприятий. Команда стремится сделать пребывание гостей максимально комфортным на каждом этапе — от момента бронирования и встречи в отеле до завершения поездки. Повторная победа также стала поводом отметить вклад всех сотрудников, которые ежедневно работают с гостями и обеспечивают привычный для отеля уровень сервиса.

«Для нас эта награда — важное признание работы всей команды. За ней стоят внимание к деталям, профессионализм сотрудников и постоянное стремление становиться лучше. Мы благодарны нашим гостям за доверие и поддержку и продолжим развивать сервис, чтобы каждое пребывание в отеле оставляло положительные впечатления», — отмечают представители отеля.

Победа в «ПРОтуризм 2026» стала второй подряд для Hilton Garden Inn Kaluga в номинации «Лучший городской отель» и ещё одним поводом продолжать работу над развитием гостиничного продукта и туристической привлекательности Калуги.