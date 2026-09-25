За неделю калужские медики помогли 411 жителям подшефного Первомайска

Бригада врачей из Калужской области продолжает вести приём пациентов в подшефном Первомайске.

За неделю медики приняли 411 пациентов. Из них 45 получили неотложную и экстренную помощь, 366 — плановую. Также было проведено 10 операций. Помощь оказывают: врач анестезиолог-реаниматолог, врач функциональной диагностики, дерматолог.

Калужские медики не только проводят приём пациентов и консультируют местных жителей, но и делятся опытом с первомайскими коллегами. Также бригада врачей выезжает в отдалённые населённые пункты городского округа, чтобы жители могли получить необходимую помощь рядом с домом.