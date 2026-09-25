Калужанин стал призёром всероссийского конкурса специалистов по работе с беспилотниками

В Калуге на площадке Федерального технопарка профобразования завершился финал федерального этапа конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем». В финале соревновались 13 участников из разных регионов России.

Второе место завоевал калужанин Евгений Котехов — сотрудник Центра информационных технологий, связи и защиты информации УМВД России по Калужской области. Примечательно, что второй год подряд представители региона оказываются в числе лучших: в прошлом году победителем конкурса стал калужанин Илья Хромов.

Замминистра труда и соцзащиты РФ Дмитрий Платыгин, вручая награды, отметил, что в Калужской области сложилась сильная система подготовки специалистов по БАС и активно развивается производственный кластер.

Губернатор Владислав Шапша подтвердил: в региональный научно‑производственный центр БАС уже входит около 20 резидентов, налажено сотрудничество между регионами, а подготовке кадров уделяется особое внимание.

Глава региона также рассказал, где сейчас применяют беспилотники: с их помощью защищают леса от пожаров, ведут работы в картографии и геодезии, используют в сельском хозяйстве. По словам губернатора, число отраслей, где дроны помогают работать быстрее и эффективнее, будет расти — поэтому важно заранее готовить квалифицированные кадры.