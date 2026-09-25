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Новость дня Общество

В Калуге завершаются сразу два значимых мероприятия

Дмитрий Ивьев
25.09, 12:41
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На площадке Федерального технопарка профобразования подводят итоги сразу двух событий: определяют победителей федерального этапа конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по эксплуатации БАС» и завершают Калужский форум сельской молодёжи «Земля возможностей».

В регион с рабочей поездкой приехал заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин. Об итогах мероприятий рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Глава региона подчеркнул, что эти события логично связаны между собой: беспилотные авиационные системы всё шире используют в разных отраслях, в том числе в сельском хозяйстве. В Калужской области планируют построить первый в стране российско-белорусский завод по выпуску агродронов, а также открыть учебный центр для подготовки специалистов.

Кроме того, Владислав Шапша отметил, что в рамках работы комиссии Госсовета по направлению «Кадры» большое внимание уделяют созданию высокотехнологичных рабочих мест и обучению молодых специалистов под актуальные запросы экономики.

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