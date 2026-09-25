В Калужской области стартовал осенний сезон высадки деревьев

В регионе стартовал осенний лесокультурный сезон 2026 года — он проходит в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

К посадке деревьев уже приступили специалисты: работники региональной Лесопожарной службы в Жуковском и Медынском лесничествах, а также арендаторы лесных участков — в Медынском, Мещовском, Думиничском, Людиновском, Куйбышевском и Боровском лесничествах.

Кроме того, идёт компенсационное лесовосстановление: его проводят те, кто использует леса для строительства линейных объектов, геологических работ или добычи полезных ископаемых. Уже в сентябре удалось восстановить лес на площади около 230 га. Работы планируют вести до конца октября.

Присоединиться к восстановлению леса могут и обычные жители. В рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» всем участникам дают посадочный материал, инвентарь и проводят инструктаж. Никаких специальных навыков не нужно — достаточно желания и готовности поработать на природе.