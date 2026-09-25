Как «Дом Мечты» создает выгодные условия для молодых профессионалов
Строительная компания «Дом Мечты» за двенадцать лет выросла из небольшого семейного бизнеса в регионального лидера по малоэтажному строительству.
Сегодня в штате организации более ста сотрудников, а средний возраст персонала составляет 33 года.
Представители работодателя рассказали о том, какие преимущества, гарантии и возможности для профессионального роста получают специалисты, выбирающие эту компанию.
Конкурентное преимущество
Руководство компании отмечает, что уровень оплаты труда специалистов не только соответствует средним показателям по отрасли, но и превышает их.
Помимо конкурентной зарплаты, сотрудникам предоставляется полный пакет социальных гарантий, включая оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. Особое внимание уделяется созданию комфортных условий, которые позволяют молодым профессионалам работать продуктивно и чувствовать уверенность в завтрашнем дне.
Инвестиции в обучение без жестких обязательств
Одним из ключевых преимуществ работы в «Доме Мечты» является поддержка стремления сотрудников к саморазвитию. Компания оплачивает дополнительное обучение, курсы, тренинги и участие в конференциях.
При этом работодатель не заключает ученических договоров с требованием обязательной отработки определенного срока после учебы. В организации считают такой подход инвестицией в развитие при взаимной заинтересованности и ожидают, что специалист будет применять новые навыки на практике и расти вместе с командой. Если сотрудник принимает решение уйти, это остается его правом, однако компания стремится создавать такие условия, в которых хочется остаться надолго.
Система адаптации включает назначение опытного наставника с первого дня работы, прохождение обучающего видеокурса и знакомство с корпоративными ценностями. Также в коллективе действует книжный клуб, где сотрудники обсуждают профессиональную литературу и делятся знаниями.
Без стеклянного потолка
В компании отмечают, что переход на руководящие должности является одним из приоритетов кадровой политики. При подборе персонала оценивается не только текущий опыт, но и потенциал роста.
В организации отсутствует так называемый стеклянный потолок, а руководителей предпочитают выращивать внутри коллектива. Для этого выстроена система наставничества, обеспечивается регулярная обратная связь и формируются индивидуальные планы развития.
Представители компании привели конкретные примеры карьерных траекторий. Руководитель отдела маркетинга начала работу два года назад как контент-менеджер, а сегодня управляет командой из десяти человек. Руководитель отдела продаж также стартовал с позиции рядового менеджера. Работодатель не приветствует профессиональный застой и всегда дает возможность проявить себя способным сотрудникам.
Корпоративная культура и поддержка команды
Социализация новых сотрудников начинается с первого дня: менеджер по персоналу лично проводит экскурсию по офису и знакомит новичка со всеми коллегами.
Важной частью корпоративной жизни являются спортивные и развлекательные мероприятия, которые полностью финансируются компанией.
Каждый вторник организуются игры в футбол или волейбол, а два раза в месяц проводятся выезды на природу, игры в лазертаг, МК, квизы и другие активные мероприятия. Команда «Дома Мечты» участвует в прохождении «Гонки героев» и «Тропы мужества».
Соревнования и конкурсы помогают сплотить коллектив и внести яркие эмоции в рабочий процесс.
Поддержка персонала строится вокруг трех направлений: развития, здоровья и командного духа. Помимо спорта и обучения, большое внимание уделяется внутренней атмосфере через корпоративные праздники, тимбилдинги и празднование личных дат.
В случае возникновения сложных жизненных ситуаций компания готова обсудить индивидуальную поддержку, которая может включать гибкий график для офисных сотрудников, помощь в адаптации или дополнительное обучение под новые задачи. Забота о людях проявляется прежде всего во внимании к их потребностям и благополучию.
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