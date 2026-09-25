Доверяя заботу о самых близких

Центр педиатрии — это многопрофильное медицинское учреждение, созданное специально для самых маленьких пациентов и их родителей, оснащенное современным диагностическим, терапевтическим и хирургическим оборудованием.

В Центре педиатрии осуществляют прием высококвалифицированные врачи различных специализаций, что позволяет оказывать комплексную медицинскую помощь.

Наша задача — забота о здоровье ребенка с первых дней жизни. Для ее решения созданы все условия.

Прием ведут внимательные врачи, которые используют безопасные методы лечения, доказавшие свою эффективность.

Собственный диагностический центр, оснащенный оборудованием экспертного класса.

Доступна вакцинация не только по национальному, но и по международному календарю.

Центр педиатрии работает без обеда и выходных, в том числе и в праздничные дни.

Особый режим безопасности, который включает строгий контроль качества предоставляемых услуг и дезинфекцию кабинетов после каждого приема.

Индивидуальный подход к детям и их родителям. Бережное отношение к эмоциям маленьких пациентов.

Комфортная среда. На каждом этаже ­— современные игровые, детские туа­леты, кулеры с водой. Доступна комната матери и ребенка.

Доброжелательная атмосфера, вежливый персонал.

В Центре педиатрии вы можете заключить договор на программу годового обслуживания для детей, доверив заботу о здоровье своего ребенка профессионалам.

Доступно оформление необходимой документации для дошкольных, школьных и высших учебных заведений, можно оформить справки для посещения бассейнов, заселения в санаторий, детский оздоровительный или спортивный лагерь.

Ждем вас по адресу:

г. Калуга, ул. Луначарского, д. 57, стр. 3, корпус 8.

Запись по телефону: 8 (4842) 926-977, 8 (4842) 926-976.

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