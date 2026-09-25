Доверяя заботу о самых близких
Центр педиатрии — это многопрофильное медицинское учреждение, созданное специально для самых маленьких пациентов и их родителей, оснащенное современным диагностическим, терапевтическим и хирургическим оборудованием.
В Центре педиатрии осуществляют прием высококвалифицированные врачи различных специализаций, что позволяет оказывать комплексную медицинскую помощь.
Наша задача — забота о здоровье ребенка с первых дней жизни. Для ее решения созданы все условия.
- Прием ведут внимательные врачи, которые используют безопасные методы лечения, доказавшие свою эффективность.
- Собственный диагностический центр, оснащенный оборудованием экспертного класса.
- Доступна вакцинация не только по национальному, но и по международному календарю.
- Центр педиатрии работает без обеда и выходных, в том числе и в праздничные дни.
- Особый режим безопасности, который включает строгий контроль качества предоставляемых услуг и дезинфекцию кабинетов после каждого приема.
- Индивидуальный подход к детям и их родителям. Бережное отношение к эмоциям маленьких пациентов.
- Комфортная среда. На каждом этаже — современные игровые, детские туалеты, кулеры с водой. Доступна комната матери и ребенка.
- Доброжелательная атмосфера, вежливый персонал.
В Центре педиатрии вы можете заключить договор на программу годового обслуживания для детей, доверив заботу о здоровье своего ребенка профессионалам.
Доступно оформление необходимой документации для дошкольных, школьных и высших учебных заведений, можно оформить справки для посещения бассейнов, заселения в санаторий, детский оздоровительный или спортивный лагерь.
Ждем вас по адресу:
г. Калуга, ул. Луначарского, д. 57, стр. 3, корпус 8.
Запись по телефону: 8 (4842) 926-977, 8 (4842) 926-976.
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