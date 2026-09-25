В Калуге пройдёт ИКТ-форум о кибербезопасности и российских ИТ-решениях

Форум «Информационные и коммуникационные технологии» состоится 15 октября в Инновационном культурном центре Калуги. В нём примут участие представители власти, бизнеса, ИТ-компаний и эксперты по информационной безопасности.

Ключевая тема мероприятия — защита цифровой инфраструктуры. На конференции обсудят актуальные киберугрозы, способы обезопасить персональные данные и корпоративные системы, а также правила безопасного применения искусственного интеллекта. Отдельная секция «Кибербезопасность» будет посвящена практическим решениям: там разберут реальные кейсы и поговорят о конкретных инструментах.

Параллельно с дискуссиями заработает выставка отечественных разработок. Компании представят продукты для импортозамещения и защиты данных. Гости смогут не только ознакомиться с технологиями, но и пообщаться напрямую с разработчиками и поставщиками.

Мероприятие проводят в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».