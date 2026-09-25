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Общество

Два врача пополнили штат больницы в Козельске

Дмитрий Ивьев
25.09, 08:30
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В Центральной межрайонной больнице №3 – кадровое пополнение. К команде присоединились два новых участковых терапевта. Это Виктория Руденко и Владимир Максименко, сообщила в пятницу, 25 сентября, министр здравоохранения области Анна Чернова.

Оба врача прошли целевое обучение в КГУ им. К.Э. Циолковского и вернулись работать в родной округ.

- Участковый терапевт – это первый врач, к которому мы обращаемся за помощью, поэтому молодые, талантливые и замотивированные специалисты очень нужны в первичном звене.

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