Два врача пополнили штат больницы в Козельске
В Центральной межрайонной больнице №3 – кадровое пополнение. К команде присоединились два новых участковых терапевта. Это Виктория Руденко и Владимир Максименко, сообщила в пятницу, 25 сентября, министр здравоохранения области Анна Чернова.
Оба врача прошли целевое обучение в КГУ им. К.Э. Циолковского и вернулись работать в родной округ.
- Участковый терапевт – это первый врач, к которому мы обращаемся за помощью, поэтому молодые, талантливые и замотивированные специалисты очень нужны в первичном звене.
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