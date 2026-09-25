Владимир Якушев: «Единая Россия» улучшила результат-2021 и победила во всех регионах

Фото: пресс-служба «Единой России».

«Единая Россия» лидирует по федеральному списку во всех без исключения регионах страны. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, поблагодарив избирателей за отданные голоса.

Рост к 2021 году зафиксирован по обоим контурам: по спискам — с 56% до 65% мандатов (126 и 147 из 225), по одномандатным округам — с 88% до 92% (198 и 208).

«Результат, который мы сегодня имеем, действительно достаточно высокий, была проделана достаточно большая работа. В том числе у нас есть регионы, где мы в очень конкурентной борьбе одержали победу», — разъяснил секретарь Генсовета «Единой России».

Кампания впервые шла в период СВО — под атаками БПЛА и информационным давлением.

«Мы ещё больше сплотились вокруг Президента, вокруг флага. И беспрецедентная явка на выборах в Государственную Думу говорит о том, что наши граждане услышали призыв Главы государства обязательно прийти на избирательные участки и сделать свой выбор», — подчеркнул Владимир Якушев.

На круглом столе в МИА «Россия сегодня» руководитель Научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков назвал рекордную явку важным моментом доверия к выборам.

«Граждане пришли поддержать своего Президента в первую очередь и, как показывают результаты, его партию», - отметил он.

На круглом столе Экспертного института социальных исследований и Фонда развития гражданского общества председатель правления ФоРГО Константин Костин выделил предварительное голосование — оно позволяет заранее протестировать работу штабов и способность кандидатов мобилизовать сторонников.

Всего в Единый день голосования прошло более 2200 кампаний, замещены 20 700 мандатов. Помимо Госдумы, выбраны главы 11 регионов, депутаты заксобраний 39 субъектов РФ и представительных органов столиц 10 регионов.