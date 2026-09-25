На железнодорожных вокзалах Калуги открылись пункты вакцинации от гриппа
В рамках ежегодной массовой прививочной кампании на железнодорожных вокзалах Калуга-1 и Калуга-2 открыты пункты бесплатной вакцинации от гриппа. Об этом 25 сентября сообщили в Московской железной дороге.
Прививку может сделать любой желающий старше 18 лет вне зависимости от места регистрации при отсутствии противопоказаний после медицинского осмотра.
С собой необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Процедура занимает около 15 минут.
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