На железнодорожных вокзалах Калуги открылись пункты вакцинации от гриппа

В рамках ежегодной массовой прививочной кампании на железнодорожных вокзалах Калуга-1 и Калуга-2 открыты пункты бесплатной вакцинации от гриппа. Об этом 25 сентября сообщили в Московской железной дороге.

Прививку может сделать любой желающий старше 18 лет вне зависимости от места регистрации при отсутствии противопоказаний после медицинского осмотра.

С собой необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Процедура занимает около 15 минут.