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Общество

На железнодорожных вокзалах Калуги открылись пункты вакцинации от гриппа

Дмитрий Ивьев
25.09, 08:37
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В рамках ежегодной массовой прививочной кампании на железнодорожных вокзалах Калуга-1 и Калуга-2 открыты пункты бесплатной вакцинации от гриппа. Об этом 25 сентября сообщили в Московской железной дороге.

Прививку может сделать любой желающий старше 18 лет вне зависимости от места регистрации при отсутствии противопоказаний после медицинского осмотра.

С собой необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Процедура занимает около 15 минут.

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