Университетские кампусы становятся новым инструментом роста региональных экономик

Государственно-частное партнёрство (ГЧП) в России выходит за рамки традиционных проектов в транспортной и коммунальной инфраструктуре. Формат становится инструментом реализации масштабных социальных инициатив, способных создавать новые точки экономического и технологического роста в регионах. Одним из примеров такой модели стал ввод второй очереди Межуниверситетского кампуса «Южный Урал» в Челябинске: 15 сентября в эксплуатацию введены шесть новых гостиничных корпусов для студентов и преподавателей.

Интерес к ГЧП в социальной сфере во многом связан с необходимостью реализовывать крупные инфраструктурные программы при ограниченных бюджетных ресурсах. Привлечение частного капитала позволяет запускать проекты уже сейчас, не откладывая их реализацию. По оценке генерального директора ВТБ Инфраструктурный холдинг Антона Новикова, инфраструктура, которую планировали построить в 2019 году, к 2025 году в среднем подорожала бы на 48% из-за накопленной инфляции.

«Сегодня кампус эволюционирует из «общежития при университете» в промышленно-интеллектуальный кластер. Его задача — не только создавать современную образовательную среду, но и обеспечивать связь университетской науки с промышленным запросом, формируя основу для технологического развития региона», — отметил Антон Новиков.

Эффект от кампусной инфраструктуры выходит далеко за пределы образовательной сферы. По оценке холдинга, каждый рубль, вложенный в строительство кампуса, способен привлекать ещё 0,9–1 рубль в смежные отрасли — коммерческую недвижимость, жильё, технопарки и городские сервисы. Совокупный базовый эффект от создания сети из 25 кампусов на горизонте 10 лет может составить 750–800 млрд рублей прироста ВРП.

«Настоящий масштаб эффекта раскрывается, когда кампус становится частью региональной производственной экосистемы. При коммерциализации научных разработок потенциальный экономический эффект может достигать 1,4–1,6 трлн рублей, а при формировании прямых производственных цепочек между вузами и реальным сектором — 2–2,25 трлн рублей», — подчеркнул Антон Новиков.

На практике такую модель реализует ВТБ Инфраструктурный холдинг, входящий в группу ВТБ. Кампус «Южный Урал» объединяет семь вузов и промышленные предприятия региона, включая АЗ «Урал», ЧКПЗ, группу компаний «Конар» и ГК «Метран». Сейчас строится третий этап — учебно-научный комплекс площадью более 50 тыс. кв. м, где разместятся 40 лабораторий по интеллектуальному производству, материаловедению и цифровизации.

Программа университетских кампусов продолжит расширяться. В конце 2025 года Минобрнауки России объявило о старте четвёртой волны конкурсного отбора, по итогам которой планируется отобрать не менее 15 новых проектов. С учётом уже реализуемых инициатив к 2036 году в стране может быть сформирована сеть из 40 университетских центров.

По мнению Новикова, опыт Челябинска может стать основой для развития подобных проектов в других регионах. «Главный критерий успеха этой программы — насколько эффективно кампус сможет синхронизировать университетскую науку с промышленным запросом и создать среду, ради которой молодые специалисты будут оставаться в регионах. Если эта цепочка заработает, ГЧП в социальной инфраструктуре станет мощным инструментом создания новых точек экономического роста», — заключил он.