Врач из Думиничского района получила компенсацию после нападения пациентки

В июне 2024 года в участковой больнице произошёл конфликт: 39-летняя местная жительница пришла на приём, чтобы пройти медкомиссию, но врач отказалась подписывать документы. Ссора закончилась тем, что пациентка напала на медика и нанесла ей телесные повреждения.

В июле 2026 года женщину признали виновной в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.

Прокуратура Думиничского района обратилась в суд, чтобы взыскать в пользу врача компенсацию морального вреда. Суд встал на сторону надзорного ведомства и постановил выплатить медику 150 тысяч рублей.