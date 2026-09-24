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Общество

Врач из Думиничского района получила компенсацию после нападения пациентки

Дмитрий Ивьев
24.09, 11:43
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В июне 2024 года в участковой больнице произошёл конфликт: 39-летняя местная жительница пришла на приём, чтобы пройти медкомиссию, но врач отказалась подписывать документы. Ссора закончилась тем, что пациентка напала на медика и нанесла ей телесные повреждения.

В июле 2026 года женщину признали виновной в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.

Прокуратура Думиничского района обратилась в суд, чтобы взыскать в пользу врача компенсацию морального вреда. Суд встал на сторону надзорного ведомства и постановил выплатить медику 150 тысяч рублей.

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