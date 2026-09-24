В Тешевичах продолжается строительство Дома социального обслуживания
О ходе работ 24 сентября сообщил министр строительства и ЖКХ Вячеслав Лежнин.
- На прилегающей территории ведутся работы по устройству основания дорожной одежды: выполняется установка бортового камня и отсыпка песчаного основания, - пояснил он.
В подвальном помещении рабочие приступили к монтажу элементов системы отопления.
- На втором и третьем этажах продолжаются работы по облицовке полов плиткой, - рассказал также министр. - Ведутся подготовительные работы в помещениях и по конструкциям под монтаж лифтового оборудования. На гараже выполнены работы по монтажу ворот, продолжается установка оконных блоков.
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