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Общество

В Тешевичах продолжается строительство Дома социального обслуживания

Дмитрий Ивьев
24.09, 14:11
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О ходе работ 24 сентября сообщил министр строительства и ЖКХ Вячеслав Лежнин.

- На прилегающей территории ведутся работы по устройству основания дорожной одежды: выполняется установка бортового камня и отсыпка песчаного основания, - пояснил он.

В подвальном помещении рабочие приступили к монтажу элементов системы отопления.

- На втором и третьем этажах продолжаются работы по облицовке полов плиткой, - рассказал также министр. - Ведутся подготовительные работы в помещениях и по конструкциям под монтаж лифтового оборудования. На гараже выполнены работы по монтажу ворот, продолжается установка оконных блоков.

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