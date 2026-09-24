Телефонные мошенники в Калужской области чаще всего притворяются представителями социального фонда

Фото: МТС.

МТС проанализировала количество и содержание нежелательных звонков калужанам с июня по август 2026 года. По данным экспертов сервиса «МТС Защитник», летом каждый десятый мошеннический звонок жителям региона был совершён якобы от лица пенсионных или социальных служб.

Всего за лето оператор заблокировал почти 5 млн нежелательных вызовов в адрес жителей региона. По этому показателю Калужская область заняла третье место по Центральному федеральному округу.

Чаще всего беспокоили калужан в августе: количество таких звонков выросло в сравнении с июнем почти в три раза. Злоумышленники активизировались в конце лета, когда родители и дети постепенно возвращаются к привычному ритму и готовятся к началу учебного года.

По данным экспертов сервиса, мошенники активно совершали звонки от имени социальных или пенсионных служб (13,5%), надоедали с рекламными предложениями (12%), а также представлялись сотрудниками почты, курьерских служб и маркетплейсов (9,5%)

«Мошенники целенаправленно представляются социальными или пенсионными службами, чтобы под предлогом помощи «ударить» по уязвимым категориям граждан. Психологические уловки и давление ведется по отработанным алгоритмам, поэтому в момент разговора не всегда сразу можно понять, что на связи злоумышленник. В данном случае помогут защитные механизмы со стороны операторов. Например, наше решение «Безопасный звонок» в режиме реального времени оценивает разговор по триггерным словам и при угрозе тут же оповещает абонента голосом», — комментирует директор МТС в Калужской области Екатерина Пяткова.