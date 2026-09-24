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Общество

Доходы областного бюджета выросли более чем на 7 млрд рублей

24.09, 14:33
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24 сентября на первом заседании «осенней» сессии депутаты внесли изменения в закон об областном бюджете на 2026 год.

Доходы региональной казны были увеличены на 7 млрд 332 млн рублей.

Общий объем расходов вырос на 8 млрд 488 млн рублей.

В сфере образования увеличены средства на строительство школы в микрорайоне Тайфун города Калуги. На эти цели дополнительно направили 476 млн рублей.

110 млн выделили на дальнейшее развитие оздоровительного лагеря «Дружба».

24 млн рублей - на выплату именной стипендии учащимся системы среднего профессионального образования.

- В сфере социальной политики, в том числе за счет перераспределения с других статей, расходы увеличены на 8 млрд 713 млн рублей. Большая часть этих средств пойдет на финансовое обеспечения мер социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, - рассказал председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев.

Коснулось увеличение и финансирования ряда других сфер.

Учли в упомянутых изменениях и списание задолженности по бюджетным кредитам в размере 8 млрд 414 млн рублей в рамках принятого на федеральном уровне решения о списании двух третей задолженности регионов. Эта сумма, по словам заместителя губернатора, министра финансов Валентины Авдеевой, сформировалась в связи с направлением из областного бюджета в 2025 году средств на:

- реализацию инфраструктурных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

- реализацию инфраструктурных проектов, направленных на обновление подвижного состава общественного транспорта общего пользования;

- создание инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов;

- осуществление мер социальной поддержки, связанных с проведением специальной военной операции.

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