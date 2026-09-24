Поступающим на военную службу по контракту продолжат выплачивать 2,5 млн рублей до конца октября

24 сентября на заседании сессии Законодательного Собрания области депутаты рассмотрели полтора десятка вопросов.

В их числе законопроект о продлении до 31 октября срока предоставления повышенной выплаты гражданам, которые поступают на военную службу по контракту.

- Ее размер – 2,5 млн рублей. Кроме того, заключившие контракт с Минобороны получают федеральную выплату в размере 400 тыс рублей и ещё не менее 100 тыс – от муниципалитетов. В общей сложности сумма выплат может составить 3 млн рублей, - напомнил председатель парламента Геннадий Новосельцев.

Кроме того, органам местного самоуправления были переданы полномочия по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам, заключившим контракт о пребывании в добровольческом формировании «БАРС - «Москва» «Калужский отряд».

Напомним, что для них предусмотрены единовременные выплаты при рождении ребёнка, ежемесячное пособие на ребенка, а также компенсация части расходов на оплату коммунальных услуг. Размер единовременной выплаты при рождении первого ребенка составляет 50 тыс рублей.

Ежемесячное пособие на ребенка равняется величине прожиточного минимума на детей (на 2026 год он составляет 17636 рублей). Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг составляет 50 процентов.

Теперь за получением данных мер социальной поддержки не надо обращаться в областной центр, их можно будет оформить в органах местного самоуправления по месту жительства.

Информация для тех, кто готов встать на защиту Родины: пункт отбора на военную службу по контракту: г. Калуга, ул. Максима Горького, 87, тел.: 88001004766.