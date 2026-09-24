В Калуге суд окончательно постановил забрать у семьи экс-полицейского дорогой внедорожник

Калужский областной суд отклонил жалобу бывшего начальника подразделения УМВД Александра Иошкина и подтвердил решение нижестоящего суда: автомобиль «Jeep Grand Cherokee» обратят в доход государства, сообщили 24 сентября в прокуратуре.

В 2024 году Иошкин купил машину за 8,2 миллиона рублей в Туле и оформил на свою мать-пенсионерку. Надзорное ведомство посчитало, что доходы, на которые приобрели авто, не подтверждены, и потребовало изъять его.

В суде семья сначала настаивала, что машина куплена на сбережения пенсионерки, а потом заявила, что деньги женщина взяла в долг у знакомой полицейского. Суд изучил доказательства прокуратуры и согласился с её позицией. Теперь решение вступило в силу, его исполнение контролирует прокурор области.