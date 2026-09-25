«Архбум тиссью групп» — победитель премии «Работодатель года-2026»
Молодое предприятие «Архбум тиссью групп» (входит в группу компаний «Архангельский ЦБК») в индустриальном парке Ворсино выпускает бумажные санитарно-гигиенические изделия из 100%-ной отечественной целлюлозы. Основной бренд — Soffione, который представлен в традиционной и детской линейке. Также компания производит продукцию «вне дома» для гостиниц, ресторанов, бизнес-центров.
За семь лет компания создала более 750 рабочих мест, обеспечивает стабильную зарплату с первого дня, доставку корпоративным транспортом, ДМС со стоматологией и компенсацию спортзала. Производство — это современные технологии, просторные цеха, строгая безопасность.
Предприятие активно участвует в жизни региона: проводит донорские акции, экскурсии для школьников и студентов, партнерство с Калужским космическим и Атомным марафонами.
— Мы гордимся тем, что за короткое время смогли максимально загрузить производственные мощности. Добиться таких результатов было бы невозможно без сплоченного коллектива. Мы формируем команду единомышленников, готовых разделять наши ценности и работать на результат.
Профессионализм сотрудников позволил компании заслуженно получить престижную награду «Работодатель года – 2026», — говорит директор Кирилл Михеев.
Калужская обл., Боровский р-н, д. Добрино, 6-й Восточный пр-д, зд. 8.
Тел.: +7 (495) 122-24-30.
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