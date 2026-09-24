СП «ЛИДЕР» получило награду «Работодатель года» в сфере сельского хозяйства

Медиахолдинг «Комсомольская правда» с 2023 года учредил премию «Работодатель года» — этот ежегодный региональный конкурс проводится с целью поддержать лучшие практики в сфере управления персоналом, повысить узнаваемость компаний, которые серьезно относятся к кадровой политике и заботятся о своих сотрудниках.

Хорошо работать там, где тебя ценят и где создают комфортные условия для твоей работы. Труд аграриев — ​особенно тяжелый, а поэтому и создание достойных условий труда в этой сфере требует особого внимания и отдачи руководства.

Год от года работать в сельском хозяйстве становится все престижнее, поэтому молодежь чаще выбирает профессию, которая позволит работать на родной земле. Профессионалы сельхозотрасли стремятся работать в команде надежного предприятия, которое предлагает мощный соцпакет и гарантии стабильности.

Медиахолдинг «Комсомольская правда» назвал победителя премии «Работодатель года — ​2026» в сфере сельского хозяйства СП «ЛИДЕР», известное под брендом «Варваренки». Одно из успешных предприятий Калужской области было основано в 2015 году в Бабынинском районе рядом с нацио­нальным парком «Угра». СП «ЛИДЕР» славится сочетанием традиционных методов ведения хозяйства и современных технологий, а также вниманием к экологии и качеству продукции.

Сотрудники предприятия с гордостью рассказывают о работодателе, а потому победу в премии считают заслуженной. Награду из рук советника губернатора Калужской области Андрея Ильницкого получила генеральный директор СП «ЛИДЕР» Елена РАГУЛЬСКАЯ.

— Особую гордость у меня вызывает результат нашего труда, — ​говорит Елена Михайловна. — ​Когда ты видел первоначальную картинку и смотришь на масштабы фермы сейчас, — ​это доставляет радость. Наша работа с коллективом идет 24/7. Мой телефон всегда рядом, я всегда на связи. Наша компания идет навстречу в вопросах повышения квалификации, мы отправляем работников на курсы, сотрудничаем с Тимирязевской академией, оплачиваем целевое обучение студентов — ​наших будущих сотрудников. Звание, которое мы получили, действительно, почетное. Когда люди работают в компании не первый год — ​это и есть главный оценочный показатель работодателя. Я очень ценю каждого сотрудника. Да, ругаюсь, не всегда глажу по шерстке, но стараюсь быть объективной.

СП «ЛИДЕР» впервые получает престижную награду, но не первый год агропредприя­тие находится среди лидеров отрасли. «Варваренки» ­знают, как надежного работодателя и производителя качественной продукции.

И полученная награда — ​лучшее тому подтверждение.