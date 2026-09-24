СП «ЛИДЕР» получило награду «Работодатель года» в сфере сельского хозяйства
Медиахолдинг «Комсомольская правда» с 2023 года учредил премию «Работодатель года» — этот ежегодный региональный конкурс проводится с целью поддержать лучшие практики в сфере управления персоналом, повысить узнаваемость компаний, которые серьезно относятся к кадровой политике и заботятся о своих сотрудниках.
Хорошо работать там, где тебя ценят и где создают комфортные условия для твоей работы. Труд аграриев — особенно тяжелый, а поэтому и создание достойных условий труда в этой сфере требует особого внимания и отдачи руководства.
Год от года работать в сельском хозяйстве становится все престижнее, поэтому молодежь чаще выбирает профессию, которая позволит работать на родной земле. Профессионалы сельхозотрасли стремятся работать в команде надежного предприятия, которое предлагает мощный соцпакет и гарантии стабильности.
Медиахолдинг «Комсомольская правда» назвал победителя премии «Работодатель года — 2026» в сфере сельского хозяйства СП «ЛИДЕР», известное под брендом «Варваренки». Одно из успешных предприятий Калужской области было основано в 2015 году в Бабынинском районе рядом с национальным парком «Угра». СП «ЛИДЕР» славится сочетанием традиционных методов ведения хозяйства и современных технологий, а также вниманием к экологии и качеству продукции.
Сотрудники предприятия с гордостью рассказывают о работодателе, а потому победу в премии считают заслуженной. Награду из рук советника губернатора Калужской области Андрея Ильницкого получила генеральный директор СП «ЛИДЕР» Елена РАГУЛЬСКАЯ.
— Особую гордость у меня вызывает результат нашего труда, — говорит Елена Михайловна. — Когда ты видел первоначальную картинку и смотришь на масштабы фермы сейчас, — это доставляет радость. Наша работа с коллективом идет 24/7. Мой телефон всегда рядом, я всегда на связи. Наша компания идет навстречу в вопросах повышения квалификации, мы отправляем работников на курсы, сотрудничаем с Тимирязевской академией, оплачиваем целевое обучение студентов — наших будущих сотрудников. Звание, которое мы получили, действительно, почетное. Когда люди работают в компании не первый год — это и есть главный оценочный показатель работодателя. Я очень ценю каждого сотрудника. Да, ругаюсь, не всегда глажу по шерстке, но стараюсь быть объективной.
СП «ЛИДЕР» впервые получает престижную награду, но не первый год агропредприятие находится среди лидеров отрасли. «Варваренки» знают, как надежного работодателя и производителя качественной продукции.
И полученная награда — лучшее тому подтверждение.
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