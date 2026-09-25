«Фуяо»: стабильность, которую ценят сотрудники и их семьи
Здесь думают о людях.
Есть награды, которые вручают чиновники, а есть те, которые дают горожане. «Работодатель года» в Калуге — как раз такая история, это народная награда. Завод «Фуяо Стекло Рус» получает ее четвертый год подряд.
Реальная жизнь вместо иллюзий
За сухими цифрами — 700 сотрудников, 2,5 миллиона автостекол в год, 13 лет работы в Грабцево —стоит простая вещь: завод дает то, что в 2026 году стало редкостью — уверенность и стабильность.
Люди устали от неопределенности. Сейчас многие компании оптимизируют расходы, замораживают найм, а то и вовсе прощаются с сотрудниками. «Фуяо» в это же время набирает людей. Только за последние полгода приняли около сотни новых сотрудников.
В чем же секрет? В философии. Пока одни гонятся за иллюзией свободы, здесь строят реальную жизнь. Достойная белая зарплата без задержек, больничный, который оплатят, отпуск. Возможность копить на квартиру и планировать будущее.
В этом году у завода новые контракты с Geely и Chery, растущие объемы производства. А вместе с ними — потребность в людях.
Начать с нуля и вырасти
Условия приема на «Фуяо» максимально простые. Здесь не требуют диплом вуза. Берут с 18 лет с аттестатом о среднем образовании. Три месяца обучения с наставником, во время которого получаешь полную зарплату, потом аттестация. А дальше сам выбираешь: работать на выбранных операциях или осваивать новое оборудование. Технологии меняются быстро, и работа с ними — это постоянный профессиональный рост. Ты инвестируешь в себя. Со временем можно совмещать должности, стать начальником смены.
Но людей удерживает не только карьера. На «Фуяо» такой уровень комфорта, который на многих предприятиях считают роскошью. Спецодежду не просто выдают, ее бесплатно обновляют по срокам. Вкусные горячие обеды в уютной заводской столовой, где выбор из нескольких блюд (салаты, мясо, рыба, супы, выпечка) почти как в ресторане. Предпочитаете домашнюю еду? Пожалуйста, обедаете в специально оборудованной на производстве комнате и получаете денежную компенсацию питания. А еще здесь чистые раздевалки и душевые, корпоративные автобусы, которые возят сотрудников даже из Калуги‑2 и Воротынска.
Есть восемь корпусов общежитий в шаговой доступности от завода. Это комнаты с собственным душем и туалетом, общая кухня на этаже, уютный двор с беседками, закрытая охраняемая территория.
Традиции, которые сближают
Завод работает круглосуточно, но сменный график дает свободное время среди недели, когда проще решить бытовые вопросы, сходить к врачу, заняться делами, провести время с детьми.
Здесь уважают традиции: поздравляют с днем рождения и 8 Марта, дарят подарки сотрудникам и их детям на Новый год. Есть и особенный праздник: отмечают китайский Новый год, подчеркивая международный дух команды. А 6–7 лучших сотрудников ежегодно получают возможность посетить главный корпоративный праздник «Фуяо» в Китае.
— Четвертый год подряд калужане отдают нашему заводу звание «Работодатель года». И каждый раз это не просто приятно, это важно. Потому что такую оценку дают люди, — говорит руководитель отдела персонала «Фуяо Стекло Рус» Дарья МЕКРЮКОВА. — В 2026 году мы особенно понимаем: людям нужна не просто работа, а уверенность, ощущение опоры. И стараемся это дать. Спасибо всему нашему коллективу — с вами все получается. Ваша включенность, ваше желание расти — это то, что дает силы двигаться дальше. И я точно знаю: впереди у нас еще много значимых проектов и профессиональных побед.
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