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«Фуяо»: стабильность, которую ценят сотрудники и их семьи

25.09, 12:00
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Здесь думают о людях.

Есть награды, которые вручают чиновники, а есть те, которые дают горожане. «Работодатель года» в Калуге — ​как раз такая история, это народная награда. Завод «Фуяо Стекло Рус» получает ее четвертый год подряд.

Реальная жизнь вместо иллюзий

За сухими цифрами — ​700 сотрудников, 2,5 миллиона автостекол в год, 13 лет работы в Грабцево —стоит простая вещь: завод дает то, что в 2026 году стало редкостью — ​уверенность и стабильность.

Люди устали от неопределенности. Сейчас многие компании оптимизируют расходы, замораживают найм, а то и вовсе прощаются с сотрудниками. «Фуяо» в это же время набирает людей. Только за последние полгода приняли около сотни новых сотрудников.

В чем же секрет? В философии. Пока одни гонятся за иллюзией свободы, здесь строят реальную жизнь. Достойная белая зарплата без задержек, больничный, который оплатят, отпуск. Возможность копить на квартиру и планировать будущее.

В этом году у завода новые контракты с Geely и Chery, растущие объемы производства. А вместе с ними — ​потребность в людях. 

Начать с нуля ​и вырасти

Условия приема на «Фуяо» максимально простые. Здесь не требуют дип­лом вуза. Берут с 18 лет с аттестатом о среднем образовании. Три месяца обучения с наставником, во время которого получаешь полную зарплату, потом аттестация. А дальше ​сам выбираешь: работать на выбранных операциях или осваивать новое оборудование. Технологии меняются быстро, и работа с ними — ​это постоянный профессиональный рост. Ты инвестируешь в себя. Со временем можно совмещать должности, стать начальником смены.

Но людей удерживает не только карьера. На «Фуяо» такой уровень комфорта, который на многих предприятиях считают рос­кошью. Спецодежду не просто выдают, ее бесплатно обновляют по срокам. Вкусные горячие обеды в уютной заводской столовой, где выбор из нескольких блюд (салаты, мясо, рыба, супы, выпечка) почти как в ресторане. Предпочитаете домашнюю еду? Пожалуйста, обедаете в специально оборудованной на производстве комнате и получаете денежную компенсацию питания. А еще здесь чистые раздевалки и душевые, корпоративные автобусы, которые возят сотрудников даже из Калуги‑2 и Воротынска.

Есть восемь корпусов общежитий в шаговой доступности от завода. Это комнаты с собственным душем и туалетом, общая кухня на этаже, уютный двор с беседками, закрытая охраняемая территория. 

Традиции, которые сближают

Завод работает круглосуточно, но сменный график дает свободное время среди недели, когда проще решить бытовые вопросы, сходить к врачу, заняться делами, провести время с детьми.

Здесь уважают традиции: поздравляют с днем рождения и 8 Марта, дарят подарки сотрудникам и их детям на Новый год. Есть и особенный праздник: ​отмечают китайский Новый год, подчеркивая международный дух команды. А 6–7 лучших сотрудников ежегодно получают возможность посетить главный корпоративный праздник «Фуяо» в Китае.

— Четвертый год подряд калужане отдают нашему заводу звание «Работодатель года». И каждый раз это не просто приятно, это важно. Потому что такую оценку дают люди, — ​говорит руководитель отдела персонала «Фуяо Стекло Рус» Дарья МЕКРЮКОВА. — ​В 2026 году мы особенно понимаем: людям нужна не просто работа, а уверенность, ощущение опоры. И стараемся это дать. Спасибо всему нашему коллективу — ​с вами все получается. Ваша включенность, ваше желание расти — ​это то, что дает силы двигаться дальше. И я точно знаю: впереди у нас еще много значимых проектов и профессиональных побед.

Реклама. ООО «Фуяо Стекло Рус». ИНН 4028047687. erid: 2Vfnxx5T1AC
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