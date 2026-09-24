Стабильность и доверие: чем калужский завод «Напитки Вместе» привлекает сотрудников

Награду "Работодатель года-2026" получила менеджер по персоналу Ирина Новикова.

«Напитки Вместе» (АО «АБ ИнБев Эфес») – одна из крупнейших пивоваренных компаний России и один из ведущих производителей безалкогольных напитков. Бренд-портфель включает более 60 брендов: Velkopopovicky Kozel, Essa, Red Finch, «Старый Мельник из Бочонка», лимонады «Натахтари», энергетики VOLT Energy, холодные чаи Zeno, солодовые лимонады Maltynation, обогащенные напитки AM.PM и другие.

Калужский филиал компании уже 25 лет остается одним из ключевых промышленных предприятий региона. Завод не только выпускает разнообразную высококачественную продукцию, но и формирует репутацию надежного работодателя, где за экономическими показателями стоит реальное доверие коллектива.

Важный экономический вклад

Предприятие является крупным налогоплательщиком и значимым игроком локальной экономики. Годовой объем производства достигает 5,5 миллиона гектолитров. За последние три года налоговые отчисления увеличились более чем на 30%. Эти средства направляются на развитие инфраструктуры и социальные программы области.

На заводе внедрены международные стандарты безопасности, что обеспечивает стабильную занятость для более чем 500 специалистов.

Социальная защита и комфортные условия

Компания предлагает расширенный социальный пакет, выходящий за рамки требований Трудового кодекса. Добровольное медицинское страхование распространяется не только на сотрудников, но и на их близких родственников. Полисы регулярно обновляются с учетом потребностей работников.

Для поддержки ментального и физического здоровья действует программа «Получи поддержку» с бесплатными консультациями профессиональных психологов для сотрудников и родственников. Также поддерживается финансовое благополучие: программа повышения финансовой грамотности на рабочем месте с бесплатными консультациями финансовых специалистов и юристов. В программу «Получи поддержку» с 2026 года входят безлимитные онлайн-консультации налоговых консультантов, включая налоговый вычет под ключ, консультации тьюторов для детей, онлайн-тренировки с фитнес-тренером, телемедицина и телеветеринарная помощь, консультации стилистов, а также подбор мастера по ремонту квартиры, домашней техники, мебели. Онлайн-консультации по личным психологическим, юридическим, финансовым вопросам, здоровому образу жизни и коучингу, выездные сервисы, расширенный консьерж-сервис и ИИ-ассистенты. Офисным сотрудникам доступен гибридный график работы, а для производственного персонала организованы бесплатные трансферы до завода.

Перспективы для каждого

Система оплаты труда построена на принципах справедливости. Сотрудники производства получают ежемесячные премии за выполнение задач, а лучшие работники отмечаются благодарностями и подарками. Для всех сотрудников предусмотрены ежегодная индексация и бонусы по итогам периода.

Компания активно инвестирует в обучение. Стажеры лидерских программ получают проектный опыт и кросс-функциональное понимание бизнеса, а после их завершения – приглашение на постоянную позицию в случае успешного прохождения стажировки.

Действует система наставничества, помогающая новичкам адаптироваться. Карьерный рост от стажера до топ-менеджера – это реальная практика, поддерживаемая индивидуальными планами развития.

Ответственность перед обществом

Компания «Напитки Вместе» входит в число «платиновых» работодателей по версии Forbes за 2025 год.

Сотрудники участвуют в экологических и социальных проектах компании в рамках собственной программы «Нам здесь жить». В 2026 году волонтеры завода помогали в озеленении Яченского водохранилища в Калуге, высадили 12 тысяч саженцев дубов в заповеднике «Угра», проводили субботники на прилегающих территориях.

Компания «Напитки Вместе» является одним из ключевых партнеров Народного фронта, последовательно поддерживает деятельность фонда, оказала финансовую и гуманитарную поддержку в 1 млрд рублей. Народный фронт вручил сотрудникам калужского завода компании нагрудные знаки «Все для Победы!» за личный вклад в оказание помощи участникам СВО, жителям новых и приграничных регионов России.

Предприятие поддерживает региональные мероприятия, включая Калужский космический и Обнинский атомный марафоны. В этом году «Напитки Вместе» стали партнером футбольного клуба «Калуга».

В октябре 2025 года в Общественной палате Российской Федерации был дан старт Всероссийскому социальному проекту «Ответственность», направленному на развитие культуры потребления алкоголя среди населения. Это одна из крупнейших на сегодняшний день социальных инициатив в сфере государственно-частного партнерства, посвященная данной проблематике. Такое участие позволяет работникам чувствовать причастность к развитию родного края.

Высокие позиции в рейтингах РБК, Forbes и hh.ru подтверждают, что жители региона воспринимают компанию как надежного работодателя. Сочетание экономической стабильности, социальной защиты и возможностей для роста делает компанию «Напитки Вместе» привлекательным выбором для соискателей.