Калужских студентов будут готовить на реальных задачах в новой ИТ-лаборатории

Студенты Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана получили возможность работать над реальными ИТ-проектами ещё во время учёбы. В вузе открылась исследовательская лаборатория, созданная вместе с одной из калужских ИТ-компаний.

Здесь студенты будут совмещать учёбу с практикой: участвовать в разработке ИТ-продуктов и исследовать технологии информационной безопасности, в том числе способы обнаружения вредоносных программ и защиты от кибератак.

Для региона это возможность раньше находить перспективных специалистов и помогать им строить карьеру.

- На конкретных продуктах, на конкретных решениях, которые тоже калужские, будут готовиться наши же специалисты. Это очень важный шаг, — подчеркнул на церемонии открытия заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский.

Подготовка ИТ-кадров и развитие цифровых компетенций — одно из направлений национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».