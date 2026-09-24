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Общество

Калужских студентов будут готовить на реальных задачах в новой ИТ-лаборатории

Дмитрий Ивьев
24.09, 08:47
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Студенты Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана получили возможность работать над реальными ИТ-проектами ещё во время учёбы. В вузе открылась исследовательская лаборатория, созданная вместе с одной из калужских ИТ-компаний.

Здесь студенты будут совмещать учёбу с практикой: участвовать в разработке ИТ-продуктов и исследовать технологии информационной безопасности, в том числе способы обнаружения вредоносных программ и защиты от кибератак.

Для региона это возможность раньше находить перспективных специалистов и помогать им строить карьеру.

- На конкретных продуктах, на конкретных решениях, которые тоже калужские, будут готовиться наши же специалисты. Это очень важный шаг, — подчеркнул на церемонии открытия заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский.

 Подготовка ИТ-кадров и развитие цифровых компетенций — одно из направлений национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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