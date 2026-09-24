В Калуге стартовал форум сельской молодежи «Земля возможностей»

В Федеральном технопарке профессионального образования в Калуге стартовал форум сельской молодежи Калужской области «Земля возможностей», рассказал заместитель губернатора Калужской области Александр Ефремов.

Его участниками стали более 100 человек — ученики агротехнологических классов, студенты Тимирязевки и аграрных колледжей, а также молодые специалисты сельхозпредприятий. В течение трех дней на площадках технопарка и лагеря «Витязь» их ждут игровой зачёт, вечерние активности и финальный квест. Кроме того, участников ждут экскурсии на ведущие предприятия АПК области.

- Никаких скучных лекций: только практика, реальные кейсы и живое общение. «Земля возможностей» — это место, где школьник увидит будущую профессию, студент найдёт наставника, а молодой специалист — друзей и единомышленников, — отметил Александр Ефремов.